Chile no está en guerra: declaración pública de teólogos y teólogas de Chile

Somos teólogos y teólogas que desde nuestras diversas denominaciones cristianas, queremos aportar al diálogo social para una nueva convivencia que reúna en justicia y equidad a los

habitantes de Chile.

Exigimos a nuestras autoridades que detengan la militarización de las calles, que no criminalicen ni repriman la protesta legítima y pacífica, que escuchen con atención el malestar del país y se pongan a su servicio para dar cauce a las demandas

largamente desatendidas.

Denunciamos las violaciones a los DD.HH. que las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras fuerzas policiales del Estado están cometiendo bajo la mirada indolente de las autoridades.

Soñamos con un nuevo país donde sus habitantes puedan ser soberanos de sus vidas, dónde construyamos una convivencia orientada a la felicidad y la expansión libre de todas las dimensiones de la vida.

Queremos sumarnos al necesario debate nacional, con creatividad, imaginación y respeto a fin de detener la precarización de la vida y la degradación del socioambiente. Soñamos con un país que desarrolle su atención de salud y su educación pública, que construya ciudades democráticas y transportes dignos y eficientes, accesibles a todos los habitantes; que trate con dignidad y justicia a

los y las trabajadores tanto en sus condiciones laborales como en sus pensiones en base a un sistema universal y solidario. Soñamos con una sociedad que crezca en integración, en

buenas relaciones sociales entre todos sus miembros, con capacidad de cuidarnos y respetarnos mutuamente, que trate con especial respeto y cuidado a la infancia y a nuestro planeta.

Somos teólogas y teólogos conscientes que la religión y las iglesias, en especial sus jerarquías, no están a la altura de los desafíos que esto implica. Pero también sabemos que en nuestras tradiciones religiosas existen semillas de transformación social que debemos nutrir: «El bienestar es obra de la justicia» (Isaías 32,17) y no obra del mero crecimiento económico en beneficio de unos pocos. Invitamos a todas las religiones, a todas las iglesias y a todas las tradiciones espirituales a buscar en ellas las más bellas semillas de emancipación, paz y libertad para ponerlas al servicio de una nueva sociedad basada en el respeto, la justicia y en el reconocimiento de las necesidades de los más vulnerables. Llamamos a los y las intelectuales, a las y los miembro de la

academia (universidades, institutos, escuelas) a crear y utilizar los espacios de reflexión y propuestas en convergencia con lo que nuestra sociedad demanda en las calles. Chile no está en guerra, un Chile injusto y abusivo muere y el nuevo pueblo ya nace.

Bienaventurados los que luchan por esta justicia.

Adriana Curaqueo Alarcón, centro misionero columbano.

Ana María Formoso Galarraga, Misionera de Cristo Resucitado.

Ana Urrutia.

Antonio Bentué, Facultad de Teología PUC.

Arianne Van Andel, GEMRIP.

Carlos Caamaño, Comunidad Teológica Evangélica de Chile.

Cecilia Castillo Nanjarí, Teóloga feminista pentecostal.

Claudia Florentin, ALC NOTICIAS.

Claudia Tron, Iglesia Valdense.

Cristián Eichin OFM, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Dario Schäffer, Teólogo luterano en Brasil.

Darli Alves de Souza.

Doris Muñoz, Centro Ecumenico Diego de Medellín.

Elizabeth Salazar-Sanzana, Comunidad Teológica Evangélica de Chile.

Enrique Alva Callupe, Iglesia Evangélica Peruana.

Enrique Alvear, University of Illinois at Chicago

Eugenia Valdés O., Religiosa del Sagrado Corazón.

Ezequiel Hanke, Doutorando em Teologia, Faculdades EST, São Leopoldo/

Brasil.

Fabián Rodríguez Medina,Iglesia Luterana Concepción.

Fernando Sandoval, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Francisca López Arias, Universidad Alberto Hurtado, Fundaciones Hogar de

Cristo

Gabriela Benitez.

Gabriela Soledad Guerreros, Comunidad Pentecostal Dimensión de Fe.

Germán Mollo Aguila.

German Quintana Espinoza, Comunidad Teológica Evangélica.

Gladys Via Huerta.

Gloria Ulloa, Consejo Mundial de Iglesias.

Guido Bello, Iglesia Metodista Argentina.

Haidi Jarschel, Teóloga luterana IECLB.

Irene Julieta Guerreros, Asociación Casa de Todos.

Izani Bruch, Iglesia Evangélica Luterana en Chile.

Jaime Bascuñán, Universidad Católica de Temuco.

Javier Cortés, Universidad Católica del Norte.

Jorge zijlstra, CLAI.

Josaphat Jarpa, Iglesia Luterana El Buen Samaritano.

Juan Alejandro Navarrete Cano, Universidad Católica del Norte

Kaba Tiznado Miriam, Iglesia Metodistas de Chile.

Leonardo Félix, Alc noticias.

Luis Dominguez, JOC ARGENTINA.

Lusmarina Campos Garcia, CONIC-Rio.

Marcela Huck, Grupo CER.

Marcos Habib, Aliança de Batistas do Brasil.

María Gabriela Pastorino Zaffaroni, Comunidad Misionera de Cristo

Resucitado

Maria Ines Salazar Sanzana, Iglesia reformada de Suiza (Zürich)

Maria Palma, Creas-Chile.

María Soledad Del Villar, Departamento de teología, Boston College.

Martín Giambroni, Comunidad Teológica Rajab - Argentina.

ma. Virginia Arriagada Cifuentes, Profesora.

Maximiliano Heusser, Iglesia Evangélica Metodista Argentina.

Miguel Ulloa, Iglesia Metodista.

Mike van Treek, Biblista independiente.

Nicolás Panotto, GEMRIP.

Oscar Ávila, Jesuita.

Pamela Calabrano, Iglesia Evangélica Luterana de Concepción

Paul Endre Saavedra, Universidad Alberto Hurtado y CESM.

Pedro Pablo Achondo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Raquel Riquelme, Iglesia METODISTA.

Rosa Peña, Con Jesús vuelvo a nacer.

Roxana Osses, Facultad de ciencias religiosas y filosofía UCT.

Sandra Arenas, Facultad de Teología PUC.

Sandra Nancy Mansilla, Comunidad Teológica Rajab.

Sergio Armstrong, Universidad Católica del Maule.

Soledad Riquelme, Centro Cultural Victoria.

Tatiana Soto.

Tehani García Meneses.

Víctor Bravo U, I HLC.

Viviana Pinto, Iglesia Metodista Argentina.

Yudith Fuentes, Iglesia Metodista de Chile.

zoila Paredes, CER.

Lista actualizada a las 11:10 AM, 23 octubre 2019.

