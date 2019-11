Rodrigo Mundaca y ANEF: los nombres y organizaciones vigiladas por Carabineros en los últimos meses

El 29 de octubre, las redes sociales reaccionaron ante el hackeo masivo a los documentos de Carabineros de Chile. Un ataque cibernético liberó más de 10 mil archivos, revelando datos sensibles como armamento y datos personales sobre los uniformados.

Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reconoció que el funciomiento de Inteligencia de Carabineros había quedado obsoleto. "Claramente tenemos mucho que mejorar, el sistema quedó absolutamente obsoleto y desfasado, lo tenemos que modernizar", dijo.

El medio Interferencia tuvo acceso a algunos de los archivos de Inteligencia que se filtraron. en los que se revelan "seguimientos" a diversas actividades de movimientos sociales, sindicatos y dirigentes medioambientales, es decir, información sobre las actividades habituales de estas organizaciones, algunas de ellas catalogadas con el título de "estado de alerta en octubre".

También se da cuenta sobre huelgas legales, paralizaciones, actos de pintatón, puntos de prensa o actos públicos.

La llegada de Rodrigo Mundaca

El primer punto que señala el informe titulado “Boletín de Actividades Proyectadas 01 de octubre de 2019”, es la llegada del activista medioambiental Rodrigo Mundaca al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, luego de recibir el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania, por su lucha por el agua potable.

El informe hace referencia a una caravana que recibiría a Mundaca el 1 de octubre, formada por integrantes de Organizaciones ambientalistas de Petorca, de Modatima y "de cabildos organizados".

"El citado dirigente tiene previsto su regreso a Chile entre las 09:00 y 10:00 horas, por lo que dichas agrupaciones se están organizando para concurrir en caravana y salir desde la comuna de La Ligua a las 06:45 horas en dirección al aeropuerto internacional", dice el informe.

Consultado por Interferencia el activista medioambiental sostuvo que "es una situación que da cuenta de lo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo, que es que hay una acción coordinada por parte de fuerzas de inteligencia de estado, que han tenido por finalizar chequear todos los pasos que damos, estar en permanente vigilancia, lo cual atenta contra derechos humanos fundamentales, el derecho a la libertad, a la libre opinión, derecho a disentir".

Otras organizaciones mencionadas son Ciclistas Furiosos, organización que realizó una cicletada este mes de octubre, la Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujer, en una actividad de apoyo a la familia de Nicole Casilla; un acto de aniversario por la muerte del líder el MIR, Miguel Enríquez; y una manifestación de supuestos "grupos anarquistas" en el barrio Franklin por la muerte de la haitiana Joanne Florvil.

También se menciona a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), que agrupa a los sindicatos públicos a nivel nacional. En un texto de dos párrafos, se menciona una actividad organizada por la Mesa del Sector Público y la ANEF en el frontis del Ministerio de Hacienda, con motivo del la negociación por el reajuste salarial.

En otro boletín, se menciona que en dicha convocatoria de ANEF "no se descarta alteración del orden público". Sin embargo la concentración de ese día se llevó a cabo de forma pacífica.

"Yo creo que asumir un rol de seguir a los sindicatos y organizaciones sociales es confundir el rol de Inteligencia de Carabineros. Es mejor colocar el foco en aquellas personas que se sabe que podrían tener una alerta, no sé, sobre los saqueos, los robos extremos, daño a la propiedad privada. Nosotros, por cultura sindical, no tenemos actividades encubiertas, no tenemos impedimento en manifestarnos en las calles. Que Inteligencia de Carabineros ponga el foco en los sindicatos es una pérdida de recursos fiscales, en vez de enfocarse en hechos más violentos, que nosotros como organización hemos rechazado", dijo a Interferencia el presidente ejecutivo de la ANEF, José Pérez Debelli.

En otros informes se alerta sobre huelgas legales, como la realizada por el sindicato de Radio Bío Bío, de Trabajadores de la Universidad Central, y sobre la paralización del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Montajes y Afines (SINTEC 1).