Apoyo transversal a una nueva Constitución comienza a cercar a La Moneda: se suma la Iglesia y el consejo de rectores

Mientras el Gobierno insiste en su agenda social y la agenda de seguridad para salir de la crisis, y evade el debate de por una Nueva Constitución, las voces que demandan abrir el proceso constituyente se multiplican, y ya no es solo un tema de oposición y la movilización social, sino también de las propias filas del oficialismo, alcaldes de todos los colores, rectores e incluso la Iglesia católica.

De hecho, la iglesia sacó por fin la voz y se expresó a favor de un cambio de la Constitución, a través del administrador apostólico de Santiago, Celestino Aos. Para el religioso, "es indudable que hay que cambiar la Constitución", argumentando que “si no se hacen cambios profundos, estaremos hablando de maquillaje y volveremos a repetir la misma historia".

Por su parte, en la derecha, el senador RN Manuel José Ossandón volvió a "tirarle las orejas" a su sector, emplazando a asumir el debate. "Les guste o no les guste, esa es una batalla perdida y hay que hacerlo. Yo planteo retomar el proyecto de Nueva Constitución de la ex presidenta Bachelet, que es razonable", dijo el parlamentario en Radio Pauta.

Economistas y académicos

Pero el llamado se ha hecho más transversal, al punto que economistas reputados como Sebastián Edwards también abogan por abrirse a esta discusión. “La derecha tiene pánico a una nueva Constitución (…) pero es inevitable que esa discusión tenga que darse. No tenemos que tener miedo, tenemos que ir a una reflexión de qué queremos, cómo queremos ser, cuál es nuestra visión, tenemos que hacerlo bien”, dijo el economista UCLA.

En el mundo académico, desde el Consejo de Rectores también se exhortó al Gobierno a emprender el proceso constitucional. Y para algunos, como el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, la opción claramente es una Asamblea Constituyente.

“No puede ser que una minoría privilegiada en el Parlamento se imponga sobre el proceso democrático (…) para una salida institucional son las propias autoridades del sistema político actual las que tienen la iniciativa –se los otorga la misma Constitución de 1980- el gobierno tiene la facultad de presentar un proyecto de reforma constitucional (…) no se trata de sustituir las competencias ni de desconocer el Estado de Derecho, ya que conforme al Estado de Derecho se puede llevar adelante un proceso ordenado e institucional, de modo que lo que falta es voluntad política”, dijo el rector.

Plebiscito y consultas municipales

El mecanismo inmediato –de acuerdo a la oposición- es la convocatoria a un plebiscito, como plantearon ayer los jefes de bancadas de senadores que cuestionaron que el Gobierno siga insistiendo con fórmulas – como la agenda de seguridad- que no van al fondo del asunto.

“Ojalá que el Gobierno entienda que tiene que abrir una salida política y la salida no es otra que un plebiscito que convoque a la ciudadanía, que convoque a los chilenos para que digan si quieren una nueva Constitución y cómo se llega a una nueva Constitución. Nosotros queremos que sea una asamblea constituyente a través de un plebiscito. Pero esto hay que hacerlo luego. No puede seguir postergándose, polarizándose. La verdad es que el tipo de respuestas revelan que no se entiende lo que está pasando. Nosotros queremos soluciones reales”, aseguró el senador PS Carlos Montes.

El paso más concreto es el anunciado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), que aprobó mandatar a su directorio a realizar una consulta nacional para determinar si la ciudadanía está o no de acuerdo con una nueva Constitución.

Esto, dado que al interior del mundo municipal se ha impuesto la idea de generar una red de consultas ciudadanas que le pregunten al pueblo si quiere o no una Constitución, la que acompañaría a los cientos de cabildos que se han levantado en la última semana.