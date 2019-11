Diputados de oposición presentarán proyecto que prohíbe el uso de balines y perdigones por parte de las policías

La diputada Cristina Girardi (PPD), en compañía de Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Maite Orsini (RD), Diego Ibáñez (CS) Gonzalo Winter (CS), Juan Santana (PS) y Claudia Mix (Comunes), dieron a conocer que presentarán un proyecto de ley que prohíbe el uso de armas no letales en particular escopetas antidisturbios y carabinas lanza gases entre otras.

En el anuncio, también estuvieron presentes representantes del Colegio Médico, Confech, Escuela de Salud Pública, entre otras organizaciones.

Dentro de los argumentos para fundamentar la iniciativa parlamentaria, el proyecto establece que “se prohíbe el uso de medios que amenacen, perturben o puedan vulnerar gravemente la integridad física de las personas en contextos de manifestaciones públicas. En ningún caso el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional y el protocolo de uso de la fuerza de Carabineros de Chile podrá permitir como armas no letales para el restablecimiento del orden público, el uso de escopetas antidisturbios ya sea con cartuchos de impacto, cartuchos con perdigones de goma o cualquier otro tipo de munición, así como de carabinas lanza gases”.

Cabe consignar, que a la fecha y según datos del INDH, 2.009 personas están lesionadas en hospitales, siendo las heridas por perdigones (643) una de las más recurrentes. Los damnificados por balines ascienden a 41 y por diversos daños oculares llegan a 197.

La diputada Cristina Girardi (PPD), autora del proyecto sostuvo que “elaboramos este proyecto de ley para prohibir el uso de armas que se supone que no son letales, se supone que no son armas de fuego, pero que son armamento que se usa para disturbios y que muchos de ellos son en base a balines, perdigones que se usan con escopetas y efectivamente están causando grave daño en la salud de la población”.

“No recuerdo que en las marchas de en dictadura donde hubiera existido la cantidad de personas dañadas ocularmente con este tipo de armamento. Hoy día esta situación traspasó todos los límites éticos, morales, los carabineros y todos aquellos que están para manejar el orden público. Balear a los conciudadanos, dejarlos sin vista eso no es orden público. Nosotros creemos además de sancionar se deben tener penas como lo que hoy día tiene la tortura porque consideramos que es tan grave como si nuestros conciudadanos hubieran sido sometidos a tortura, por lo tanto vamos a prohibir estos tipos de armamentos supuestamente no letales para mantener el orden público”, agregó.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán (PPD) señaló "debe haber un criterio establecido a nivel legal y una actualización de protocolos de actuación de carabineros. No puede ser que hayan 197 personas con lesiones oculares, la utilización de armas no puede ser un instrumento para "dispersar" manifestaciones ni aun bajo la lógica del último recurso".

Mientras, Maite Orsini (RD) resaltó que “debiera ser de sentido común que el actuar policial en un Estado de Derecho deba apuntar a defender los Derechos humanos de la población, no a vulnerarlos. No puede ser que Chile pida cambios sociales y que lo que reciba, por parte de las autoridades, sean respuestas represivas. Lo que está pasando hoy en el país no tiene precedentes”.

El diputado, Diego Ibáñez (CS), dijo que “el ministro (Gonzalo Blumel) ha decidido que la estrategia del Gobierno es disparar a los ojos y no escuchar a una ciudadanía que pone en el centro de la agenda el fin de los abusos y la desigualdad. El Gobierno ha decidido que se va a continuar con la represión, el ministro Blumel no ha prohibido el uso de balines y perdigones, y si no es su voluntad, bueno, va a ser la del legislativo, de las y los parlamentarios acabar con esta tortura, con esta violencia. Y hemos empujado este Proyecto de Ley para precisamente defender el derecho fundamental a manifestarse, a reunirse, a la vida, a la integridad física y psíquica de todos los compatriotas que están hoy en la calles pidiendo justicia, pidiendo dignidad”.

En la misma línea el diputado Gonzalo Winter (CS), aseguró que "el gobierno ha querido aplacar un descontento acumulado por años y expresado de manera histórica en las calles como ha respondido el poder a lo largo de nuestra historia: con represión brutal que en sus expresiones más violentas ha contenido, muerte, tortura y mutilación. Por eso a través de este proyecto decimos basta a ocupar el aparato del estado para mantener el estatus quo a costa de la vida e integridad de manifestantes que han salido a las calles".

Finalmente, se dio a conocer que la iniciativa será ingresada formalmente este martes en el Congreso de Valparaíso, previo a un punto de prensa para dar a conocer mayores antecedentes.