Bachelet antes del informe oficial de la ONU sobre los DD.HH. en Chile: "Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos"

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ofreció su visión respecto a la crisis social que vive Chile hace más de un mes, en el marco de un conversatorio con chilenos en Cambridge, en Reino Unido, previo al informe oficial sobre DDHH de la Organización de la Naciones Unidas.

A pesar de que aún se está a la espera de dicho informe, Bachelet ofreció un punto de vista previo, y consideró que Carabineros no ha cumplido con los protocolos. Además, dijo estar muy preocupada por la situación del país, pero que debe mantenerse neutral.

Respecto al actuar de las fuerzas policiales y la responsabilidad del Presidente Sebastián Piñera por las violaciones a los derechos humanos, la ex Mandataria dijo que "envié una misión, misión que finalizó el viernes. Harán un reporte, por lo que prefiero no emitir ninguna conclusión final hasta ver el reporte, porque fueron capaces, no sólo de entrevistar muchas víctimas, sino que también a muchas fuerzas policiales y militares, por lo que están haciendo un diagnóstico bastante amplio y nosotros daremos recomendaciones posteriormente".

Sin embargo, la autoridad dijo que "mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos".

"Primero que todo, las fuerzas de seguridad no debiesen usar, a menos que realmente estén en riesgo y luego tienes diferentes posiblidades, gases lacrimógenos, agua, balines de goma. Y los balines de goma… lo ideal es no usarlos, eso es lo que digo de los protocolos internacionales y supongo que también los protocolos de Carabineros. Y si se necesitan, se tienen que usar de la cintura hacia abajo, nunca hacia arriba", agregó.

La ex Presidenta también se refirió a las polémicas del general director de Carabineros, Mario Rozas, quien dijo que no dará de baja a ningún efectivo. En ese sentido, Bachelet sostuvo que "nosotros no somos el Internacional Criminal Court (ICC) ni un tribunal. No somos un tribunal. En la oficina de DDHH lo que hacemos es recolectar información, hacemos un reporte de lo que pasó y luego hacemos recomendaciones".

"En Chile hay Estado de Derecho. Y el presidente dijo anoche (domingo) que no habrá impunidad y que él responsabilizará a los autores. Si eso no resulta, habrá que hacer un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se sigan y hay muchos mecanismos en caso de que eso no ocurra. La gente puede ir a la Corte Interamericana de DDHH, también pueden hacer acusaciones a diferentes mecanismos: porque si son niños pueden ir al comité de derechos de los niños, si son mujeres pueden ir al comité de derechos de las mujeres", agregó.

Las personas están en las calles por las desigualdades

La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU también sostuvo que se está haciendo el reporte respecto a la situación en Chile y otros países donde también ha habido protestas, como Bolivia, Ecuador Líbano y Guinea.

Sobre ello, la ex jefa de Estado comentó que la gente está en las calles por las desigualdades "o demandando más libertad o más democracia, en lugares donde presidentes quieren cambiar la constitución para estar ahí por siempre y la gente no quiere eso, quiere más democracia y desafortunadamente muchas veces se les enfrenta con fuerza excesiva. Vemos que en muchos lugares se usa de forma desproporcionada, donde no hubo un riesgo real".

"Yo estoy muy preocupada, pero tengo que ser neutra, objetiva e imparcial como alta comisionada. Tengo mis sentimientos, tengo que manejarlo de cierta forma, pero estoy muy preocupada", finalizó Bachelet.