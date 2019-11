Duras críticas al ministerio de Defensa despierta el comunicado conjunto de las FF.AA. contra el informe de Amnistía Internacional

La inédita declaración conjunta de las Fuerzas Armadas respondiendo al informe de Amnistía Internacional levantó una fuerte polémica. Analistas y dirigentes de oposición advirtieron por el tono “deliberante” de las ramas castrenses y la pregunta que quedó instalada es si el ministerio de Defensa dio el visto bueno al controvertido texto.

La duda quedó aclarada en forma oficial esta mañana a través de la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien confirmó en Radio Cooperativa que el comunicado "fue visado por el ministro de Defensa" y ratificó los argumentos de las ramas armadas señalando que "aquí no existe una política deliberada de daño a los manifestantes".

Luego de conocer el informe de Amnistía Internacional, los aludidos respondieron por separado. Primero fue Carabineros, y luego el gobierno a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, que expresó su rechazo “categórico” al reporte y acusó que tiene “aseveraciones irresponsables”.

Finalmente fue emitida la declaración conjunta del Ejército, la Armada y la FACh, que sorprendió por el tono, pero también porque en ningún momento aclara si contó con la venia de la cartera. Según pudo confirmar extraoficialmente El Mostrador, el texto fue redactado y autorizado por Defensa, pero ello nunca fue transparentado lo que claramente representa una nueva falla comunicacional del Ejecutivo en el manejo de la crisis.

"(Rechazamos) categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido “Una política de ataques generalizados contra manifestantes”, ya que no existió, ni existe ninguna política de las FF.AA. para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Por ello, la extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FF.AA. en este sentido", dice la parte central de la controvertida declaración castrense.

"Las FF.AA. no se mandan solas"

Una vez conocido el comunicado de las FF.AA. hubo varias reacciones de rechazo y todos los dardos apuntaron al ministro de Defensa. El ex canciller Juan Gabriel Valdés sostuvo que el comunicado es "inaceptable" y recordó que las ramas "no son deliberantes". “Es inconstitucional. No son deliberantes. Un fracaso para el Ministro de Defensa que debería representarlos. Grave, porque se abre una puerta que cuesta mucho cerrar”, indicó.

Por su parte, el analista político Alfredo Joignant indicó que “el comunicado de las tres ramas de las FFAA es ilegal y moralmente inaceptable: ellas no se mandan solas. Aquí están deliberando, es chocante”.

Otro analista, Carlos Huneeus, fue más allá. “No sorprende, gobierno Piñera II está muy alejado de las FF.AA. Ministro de Defensa debe dimitir de inmediato y presidente Piñera debe citar a cmdtes en Jefe a La Moneda y exigirles explicaciones”, escribió en Twitter.

Incluso, Huneeus señaló que la declaración demuestra nuevamente una debilidad del Gobierno de Sebastián Piñera. “¿Se sabe qué hará esta mañana Presidente Piñera frente a declaración de las tres ramas de las FF.AA. criticando el informe de AI? Si guarda silencio e ignora el hecho, muestra debilidad de su poder, muy grave para la presidencia en un momento muy delicado del país”, advirtió.

Por su parte, la Comisión Chilena de Derechos Humanos aseguró que la declaración constituye “una clara trasgresión al mandato constitucional” y también representa “un explícito acto de amedrentamiento a los organismos de derechos humanos”.

La entidad exigió al ministro Espina “una explicación a la ciudadanía respecto de este grave acto de deliberación, especialmente si tomó conocimiento y/o autorizó este Comunicado Oficial de las tres ramas de la Defensa Nacional, antes que la opinión pública tomara conocimiento”.

Los dardos de la oposición

En la oposición también hubo reacciones “¿Aún existe el Ministro de Defensa? ¿Por qué las FFAA, órganos obedientes y no deliberantes y q estarían bajo la dependencia del ministro, emiten comunicados sin su firma? ¿Acaso el ministro tb tiene el “síndrome de Alf” (que debe estar escondido) como el Presidente? Insólito”, escribió en Twitter el diputado socialista Leo Soto.

En tanto, a juicio del diputado de RD Miguel Crispi, la declaración es “gravísima”. “FFAA incumple de manera directa su deber constitucional de subordinación y no deliberación. ¿Qué señal le quieren entregar a la ciudadanía? ¿Qué dice de esto el presidente”, planteó.

Por su parte, el vicepresidente del Senado Alfonso de Urresti (PS) tanto el Presidente como el ministro de Defensa “tienen que explicar por qué se autorizó declaración de FFAA cuestionando informe de Amnistía. !Es muy grave y aquí alguien debe responder!”.