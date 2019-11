Mundos paralelos: Mientras Mesa de Unidad Social reitera que la solución a la crisis pasa por "escuchar a la ciudadanía", Piñera vuelve al discurso del "enemigo" interno

Tras dos horas y media de reunión con el Gobierno, los dirigentes de la Mesa de Unidad Social, como la presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Bárbara Figueroa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar y el líder del movimiento No + AFP, Luis Mesina, entre otros, entregaron los resultados de su cita con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

A la salida, Aguilar señaló que “la palabra negociación como transacción está desacreditada. Nosotros estamos disponibles a venir y exponer las demandas del mundo social y que sean ellos los que empiecen a dar respuestas concretas y gestos concretos”, para después puntualizar que "no estamos disponibles para una negociación a espalda de la gente".

"A ratos fue una reunión dura, áspera, en el sentido de cómo planteamos las cosas", agregó indicando que "va a haber paz social en Chile en la medida que haya justicia social".

“Hay que dar respuesta a la ciudadanía”, señaló, como puntapié para que se acaben las manifestaciones a lo largo del país.

La líder de la CUT apoyó lo dicho por Aguilar, agregando que Blumel se comprometió a gestionar rápidamente con las distintas carteras, el debate de las medidas que propusieron.

“Nosotros hoy día venimos a escuchar respuestas sobre el pliego y sobre eso esperamos que se sigan pronunciando los distintos actores”, puntualizó.

Asimismo aseguró que le enfatizaron al ministro que es una señal concreta detener la tramitación de los proyectos de ley, que no responden a lo que el pliego ha señalado.

“Solo podríamos iniciar un diálogo en la medida en que hayan medidas claras y contundentes”, dijo Figueroa. “En la medida en que el ejecutivo tenga celeridad para responder a la agenda social, nosotros tendremos que tomar decisiones. Al menos, ahora, no tenemos señales concretas”.

Mientras que Mesina dijo que Blumel se abrió a la posibilidad de “transitar en la perspectiva del reparto”.

“No basta con las palabras, es fundamental detener la agenda legislativa que el Congreso pretende seguir llevando adelante”, apuntó.

“Exigimos respeto a los DDHH. Queremos vivir en paz y eso no es un mero discurso. Hemos pedido que el Gobierno haga un esfuerzo contundente, pero no bastan las palabras”, sentenció.

El "enemigo" de Piñera

Mientras en La Moneda los integrantes de la Mesa de Unidad Social que asistieron a la reunión con el ministro Blumel daban a conocer lo que hablaron en la cita, el Presidente Sebastián Piñera participó en la ceremonia de graduación de 260 nuevos detectives de la Escuela de Investigaciones Policiales (PDI), a los que motivó con un discurso, recordando que se enfrentarán a un "enemigo poderoso e implacable".

“Estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable. Que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos, que no respeta a nuestros héroes, como lo vimos con la degradación y ofensa de la estatua de Arturo Prat. Que no respeta nuestras infraestructuras más básicas como son el Metro o como nuestros hospitales. Un enemigo que actúa con una planificación profesional y una maldad sin límite", dijo.

“Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La sociedad chilena necesita más que nunca los servicios de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, la PDI y Carabineros de Chile. Por esa razón quiero que tengamos conciencia. Aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Ni mucho menos a la debilidad”, agregó durante su discurso.

Para enfrentar a ese enemigo, Piñera continuó diciendo que “la democracia, la sociedad, los chilenos, tenemos no solamente el deber, tenemos el derecho de defendernos de este poderoso e implacable enemigo. Con las armas que nos entrega la Constitución, ley y estado de derecho. Y por esa razón creo que hoy día necesitamos perfeccionar esas herramientas y esos instrumentos, para que nuestras fuerzas de orden y seguridad puedan proteger mejor a nuestros ciudadanos, puedan proteger mejor a nuestra sociedad”.

“La legislación que tenemos hoy para combatir a los encapuchados, a los vándalos, a los que hacen barricadas y obstaculizan el libre tránsito, no es suficiente”, agregó, por lo que requieren “leyes más severas para poder enfrentar con mayor eficacia a este implacable enemigo”, aseguró.

"No solamente están cumpliendo con su deber sino con una misión indispensable para que nuestra sociedad pueda vivir en democracia, paz y tranquilidad. Ustedes protegerán la vida de los ciudadanos y sus derechos, para impedir que un puñado de delincuentes que no respeta nada y a nadie pretendan que pueden controlar la vida de millones de chilenos que solo queremos vivir en paz y tranquilidad", explicó.

“Por eso, salen a desempeñar sus labores en un momento en que, quizá, la patria, la sociedad, los necesita más que nunca. A cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes como lo acaban de jurar. A combatir esa violencia criminal que hemos conocido los últimos días. Esa delincuencia sin límite en que también está involucrado el narcotráfico, movimientos anárquicos y muchos otros. Y siempre, y en todo momento, tienen que hacerlo en el marco de la ley, dentro del marco del respeto a los DD.HH. de todas las personas”, sentenció.