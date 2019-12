Presidente de la Cámara emplazó a La Moneda: "con estos anuncios no se detiene la movilización social" e insistió en reformas estructurales

Tras haberse reunido con representantes de la Mesa de Unidad Social y sostener encuentros de trabajo con varios economistas que avanzan en propuestas paralelas a las anunciadas por el Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, emplazó al Gobierno a que entregue las soluciones que pide la ciudadanía y no otras que están fuera de sus demandas.

"No sé si el Gobierno aún no se da cuenta, pero los anuncios que hemos escuchado no van a los problemas de fondo; de hecho, pudieron incluso haberse hecho la primera semana de la crisis, antes de que las microempresas estuvieran en riesgo y que la economía tambaleara como lo está haciendo hoy", dijo.

Ahí el parlamentario ejemplificó con "el anuncio de los $50 mil por carga familiar alivia en algo, pero obviamente la solución pasa por ser capaces de definir un punto de partida, claro, con fechas, para avanzar en las reformas estructurales. Lo que hemos escuchado sólo viene a tratar de paliar el desastre que se produjo por la sordera de La Moneda que si bien hace un esfuerzo, sigue cometiendo el mismo error porque, al parecer, el Gobierno no se da cuenta de que con estos anuncios no se detiene la movilización social".

En ese sentido, Flores agregó que "no habrá tranquilidad si no se le pone coto a las mega utilidades de algunos y a la economía del abuso. La sensación de los chilenos es que sales a la calle y te friegan. Te friega la isapre, la AFP, los remedios. Si hasta los productores de papel higiénico te friegan. Si no se soluciona eso, toda respuesta es pura cosmética. La ciudadanía no se va a tranquilizar mientras no entremos a una reforma tributaria de fondo que le suba el impuesto al 1% más rico".

Los dardos de Fuentes apuntaron, además, a la Reforma Tributaria, señalando que “la que se aprobó en la Cámara es insuficiente e incompleta. Nunca se abordó el cambio de modelo de estructura tributaria que se requiere. Y mientras no resolvamos eso, no vamos a poder generar los recursos permanentes que necesitamos. No creo que hoy haya empresarios asustados de tener un tributario. Todo lo contrario, los empresarios están asustados porque no hay respuesta a la ciudadanía".

"Si desde el Gobierno se está apostando al desgaste creo que se equivocan rotundamente. Este estallido llegó para quedarse y con razón. No es posible que llevemos casi 50 días sin claridad sobre los cambios estructurales. Ni siquiera los partidos oficialistas han sido capaces de ponerse de acuerdo en algo tan evidente como es el proceso constituyente. Fuimos los presidentes del Senado y la Cámara los que convocamos a los dos presidentes de las comisiones de Constitución, los que dijimos 'partimos' y luego se sumaron los alcaldes que empezaron a organizar la consulta. El Gobierno se sumó al final. Pero hoy ni siquiera tenemos claridad de si vamos a tener cuotas para los pueblos originarios", sentenció.