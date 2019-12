CIDH condenó uso excesivo de la fuerza de Carabineros en las siete semanas del estallido social

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el "uso excesivo de la fuerza" en el contexto de las protestas sociales en el país, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones, y manifestaron su "grave preocupación" por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ratificadas por organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

"La CIDH ha recibido diversa información que señalaba, entre otros, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. En respuesta a estos graves hechos, la CIDH decidió instalar una Sala de Situación de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Chile", dice la declaración publicada por el organismo en su página web.

La CIDH advirtió que en la declaración pública del 17 de noviembre de 2019, el Presidente Sebastián Piñera señaló que en el marco del estallido social, se vulneraron derechos humanos y hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en algunos casos.

"Desde el inicio de las protestas sociales el 18 de octubre, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las cuales al menos 5 habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros. Según información del Ministerio de Salud, los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 12.652 personas heridas en relación con las manifestaciones y el INDH constató directamente en hospitales 2.808 heridos en el contexto de las manifestaciones", sostuvo el organismo.

Asimismo, de acuerdo con el Colegio Médico, la cifra de personas con traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas de Carabineros asciende a al menos 283, en algunos casos con la pérdida total de la visión en dos ojos.

"Desde el inicio de las protestas sociales se han llevado a cabo al menos 20.645 detenciones, al menos 950 personas en prisión preventiva. En este periodo de tiempo, la Fiscalía Nacional ha avanzado en la investigación de 2.670 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 422 hacen referencia a casos de niñas, niños, o adolescentes y 44 a casos de torturas y 26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado", agregaron.

En esa línea, la CIDH instó a las autoridades a investigar con debida diligencia los referidos hechos de violencia, identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía.

Situación en Lo Hermida

La Comisión también dio cuenta en su informe de la situación ocurrida en la población Lo Hermida en Peñalolén, donde un grupo de más de 500 manifestantes aseguraron haber sido reprimidos por Carabineros mientras se manifestaban. También mencionan hechos de allanamiento y destrucción de casas.

"De acuerdo con la información recibida, en la población de Lo Hermida, en Peñalolén, 561 participantes de protestas alegan haber sido reprimidos con violencia por los Carabineros, entre ellos una mujer embarazada. Han denunciado allanamiento y destrucción de 12 casas; atropello a un hombre y un adolescente por sus motocicletas; además utilización de manera indiscriminada bombas de gas lacrimógeno a hogares, puntos de atención de primeros auxilios e inmediaciones de una escuela y guardería".

El organismo también fue informado acerca de detenciones ilegales, obstrucción a la justicia y golpizas a personas detenidas al interior de la comisaría de Carabineros.

Casos de tortura y abuso sexual

Por otra parte, la CIDH también manifestó su preocupación por los hechos de torturas y tratos crueles por parte de Carabineros a detenidos en las que se harían simulacros de ejecuciones, grave maltrato físico y verbal, golpizas, hacinamiento en lugares sin ventilación y vejaciones injustas a niños, niñas y adolescentes.

También hicieron referencia a las denuncias de abuso sexual a personas detenidas, así desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual.

"La SACROI recibió información sobre abusos sexuales y tocamientos a niños, niñas y adolescentes. Según esta información, en algunos casos se habría golpeado reiteradamente en la zona genital con un bastón de servicio de Carabineros a niños, niñas y adolescentes, además de ser posteriormente obligados a desnudarse en la comisaría. Asimismo, la CIDH conoció el caso de un estudiante homosexual, quien habría sido abusado sexualmente en el contexto de su detención por parte de Carabineros, además de insultado y denigrado con motivo de su orientación sexual. La CIDH nota que este caso está siendo investigado por la Fiscalía Nacional".

Además destacaron la importancia de asegurar que la Fiscalía Nacional cuente con un refuerzo especial para la investigación de los hechos sucedidos, de manera que se puedan determinar con celeridad las denuncias de violación a los derechos humanos.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los Derechos Humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho. En ese sentido, la Comisión saluda a los esfuerzos de convocarse a una nueva Constitución.

Mario Rozas: "Hemos actuado cumpliendo los protocolos"

El general director de Carabineros, Mario Rozas, estuvo presente en la comisión que analiza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, donde fue consultado sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros.

Al respecto, señaló: "Hemos actuado cumpliendo un mandato constitucional como carabineros de mantener el orden y la seguridad (…). Hemos actuado cumpliendo nuestros protocolos de actuación".

"Si hay o no violación a los DD.HH., yo no soy el más indicado para decir si hubo o no hubo, porque eso lo tendrá que determinar un tribunal", agregó.