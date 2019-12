La Moneda sigue bajo la sombra de los abusos policiales: emplazan a ministro Blumel por joven herida en Plaza Italia y en riesgo vital

Los nuevos casos de víctimas del accionar de Carabineros en las manifestaciones en Plaza Italia, como la menor de 15 años y el hombre de 32 años internados en la ex Posta Central en estado de riesgo vital, motivaron nuevos emplazamientos hacia el ministerio del Interior, en su condición de responsable político de la policía uniformada.

El vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti (PS) emplazó directamente al ministro Gonzalo Blumel a que explique por qué Carabineros sigue actuando con “inusitada fuerza”. El legislador dijo que el accionar de Carabineros es “absolutamente inaceptable”, afirmando que existe una clara ausencia del uso de protocolo para enfrentar las manifestaciones.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras la manifestación de ayer, ocho personas fueron internadas en la ex Posta Central por impacto de bombas lacrimógenas. Los dos casos más complejos son los de la menor de 15 años, quien fue intervenida en la madrugada, y el hombre de 32 años.

“La niña de 15 años salió de pabellón a eso de las tres de la mañana, su situación es muy grave y sigue con riesgo vital (…) “También operaron a un hombre de 32 años que presentaba hundimiento craneal, y que igualmente está situación de gravedad y riesgo vital”, informó Beatriz Contreras, jefa INDH RM.

También se registró el caso de un “tercer hombre que fue operado por una fractura expuesta y que tiene una gravedad menor”, detalló.

En la Fiscalía tomaron cartas en el asunto y abrieron una indagatoria sobre los casos de las personas heridas ayer en Plaza Italia. Si bien desde el INDH señalan que el impacto fue por una bomba lacrimógena, la fiscal Debora Quintana, de la Fiscalía Centro Norte, indicó que “respecto a la menor, no tenemos antecedentes que nos permitan establecer que el impacto es con una bomba lacrimógena. Sí sabemos que es un elemento contundente por la magnitud de la lesión y por el tipo de lesión, que los médicos describen como hematoma subdural. Eso lo que a ella se le drenó durante la noche y lo que la mantiene con riesgo vital. Pero el elemento que la golpeó no está claro”, explicó Quintana.

Pero la ministra de la Mujer Isabel Plá y la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown también hablaron de una lacrimógena. “Junto a subs. @carolcbown solicitamos ahora a @ministeriosalud info. sobre estado d joven de 15 años internada con riesgo vital en Posta por impacto de bomba lacrimógena”, escribió la ministra en Twitter.

“Existe un descontrol al interior de Carabineros”

En este contexto, De Urresti emplazó al ministro del Interior, señalando que “existe un descontrol al interior de Carabineros y a estas alturas uno se pregunta quién manda a las policías, porque no se entiende que en la mañana el Presidente de la República diga que no se aceptaran excesos y que no habrá impunidad para el abuso policial y en la noche, una joven de 15 años resulte gravemente herida por una bomba lacrimógena que impactó su cabeza. Esto no puede pasar”, aseguró.

“Desde el estallido social, hemos visto al Director General de Carabineros asegurar que se están aplicando los protocolos, pero resulta que hoy no sólo tenemos más de 300 personas con daños oculares y otras tantas que denuncian tortura, sino que ahora sumamos personas con riesgo vital debido a que fueron dañados gravemente por bombas lacrimógenas”, indicó.

De Urresti insistió en que “el ministro Blumel tiene que responder y tomar ahora las acciones pertinentes para que los responsables asuman su responsabilidad, pero también para poner un alto al accionar de las policías. Carabineros está formado para controlar el orden público, pero no tiene permiso para seguir hiriendo a la población”.

“No se entiende la violencia con que están actuando, porque parece que ahora que no usan los perdigones, utilizan las bombas lacrimógenas para igualmente causar daño a las personas”, subrayó.

El parlamentario PS hizo ver que este nuevo contexto hace necesario que la comisión que conformó el gobierno para la reforma de Carabineros sea independiente e incorpore especialistas con ideas políticamente transversales.

“Este no sólo es un problema técnico, es también político y se requiere devolverle legitimidad a Carabineros. Como están las cosas pareciera ser un error el enfoque que La Moneda le dio a esta situación”, precisó.