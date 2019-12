Desbordes plantea sus dudas respecto al informe de la ONU: “Da por sentado hechos que se están investigando”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, planteó sus dudas respecto al informe, elaborado por la delegación que envió a Chile la Alta Comisionada de los DD.HH. de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, argumentando que “da por sentado hechos que se están investigando”.

El reporte de la oficina de Michelle Bachelet advierte que “hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. Además, documenta 4 muertes que involucran a agentes estatales, 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes.

Entrevistado en 24 Horas, el diputado aseguró que si bien el texto es "bastante completo", aseguró que "están ausentes de las conclusiones la realidad que ha vivido Chile este mes y medio".

Además, consideró que en materia de Derechos Humanos "todas las denuncias se dan acreditadas por el solo hecho de ser presentadas", y que se debe investigar primero antes de llegar a conclusiones definitivas porque señalando que en Chile opera el Estado de Derecho.

Por ejemplo, el parlamentario mencionó “por hecho que en Curicó había un militar que se decía que había matado a una persona y ahora se descubrió que no”, aludiendo al caso de José Miguel Uribe, donde en un inicio la Fiscalía imputó cargos a un cabo del Ejército, pero el caso tuvo un vuelco y esta semana formalizó al empresario Francisco Fuenzalida como responsable del crimen.

De este modo, el presidente de RN se alineó con la tesis del Gobierno, que en su reacción oficial relativizó el informe entregado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, bajo el argumento de que “en algunos casos, el Informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso”.

En este sentido, Desbordes planteó que “lo razonable es tomar en cuenta estos informes, tomarle el peso que tienen porque son órganos que tienen obviamente los méritos suficientes como para poder hacer estos informes que son preliminares, pero también debe funcionar el Estado de Derecho, se debe investigar lo que ahí se está informando”.

Según Desbordes, el informe tampoco ha considerado la situación que ha debido enfrentar Carabineros. “Yo leí las conclusiones con detención y están ausentes situaciones tan extremas como las que se están viviendo en Chile. También respecto de Carabineros hay que tener antecedentes, algo que está ausente en este informe, que está ausente también de los informes anteriores. Aquí no estamos ante protestas normales, no estamos hoy día en una situación como la que se ha visto en Chile en los últimos 30 años”.

Luego, sostuvo que “en Chile no ha dejado de funcionar el Estado de Derecho desde el 18 de octubre en adelante. No estamos en dictadura en donde los tribunales no acogían los recursos de amparo (…) Acá estamos en un estado de normalidad del Estado de Derecho, al menos el estado de derecho está vigente, los tribunales están funcionando”.