El round tuitero entre Camila Vallejo y Matías Walker por la votación de la acusación constitucional contra Piñera

Un round tuitero fue el que protagonizó la diputada Camila Vallejo (PC), con Matías Walker (DC), luego de la votación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, que no pasó la cuestión previa gracias al apoyo de parlamentarios del Partido Radical (PR) y la Democracia Cristiana.

La parlamentaria PC publicó en su cuenta de Twitter que "estos parlamentarios se cuadraron con #ChileVamos para aprobar la Cuestión Previa y respaldar la impunidad de un Presidente q tiene sus manos manchadas con sangre. Nuevamente la élite política demuestra q no ve lo q pasa en Chile #PiñeraCulpable", junto a una foto de los congresistas que dieron su voto a favor de la cuestión previa, entre los que aparece Walker.

Walker respondió al tuit de Vallejo señalando que "la misma elite de la que formas parte y a quienes les pides apoyo para las 40 horas, pero que no dudas en funar cuando discrepan de ti, en una muestra de fascismo. Me reafirma opción de no haber acompañado al PC en su intento de destituir a un presidente elegido democráticamente".

Vallejo volvió a responder el tuit de Walker: "Seriedad @matiaswalkerp 1. las 40h son para mayor dignidad humana, no una moneda de cambio 2. no funo, transparento una votación de la cual tengo diferencias éticas 3. Un Pdte democráticamente electo NO tiene DERECHO a violar DDHH, para eso la Constitución establece la Acusación".