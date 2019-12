Representantes de la universidad de Gustavo Gatica esperan respuesta concreta del Gobierno ante informe de la ONU

El informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU concluyó que “existen razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos" en nuestro país por parte de las fuerzas policiales. Asimismo, argumenta razones fundadas que creer que el armamento disuasivo de carabineros fue utilizado “manera indiscriminada y claramente de forma inadecuada” para dejar un saldo de 350 personas con lesiones de diversa naturaleza. Entre ellas el joven estudiante de psicología, Gustavo Gatica, alumno de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

El rector del plantel, Álvaro Ramis, recibió con interés el reporte recopilado por la ACNUDH, pero sentó sus suspicacias sobre la necesidad del reconocimiento por parte del Gobierno, acerca de las brutalidades referidas en él. “Es relevante que el gobierno tome note de estas denuncias y reconozca la gravedad de las mismas, pero también que entregue garantías a la población respecto al carácter de estas violaciones cometidas que se han caracterizado como masivas y, a mi juicio, como sistemáticas”, expresa la autoridad universitaria de la UAHC.

Adhiere también a la necesidad de generar una enmienda en torno al curso de estas acciones policiales para que no sigan ocurriendo arbitrariedades. Asimismo señala la urgencia de generar condiciones de justiciabilidad y exigibilidad para la rendición de cuentas de quienes son responsables de esta violencia. En ese sentido, Ramis cree que la investigación de los culpables por la pérdida de la visión en ambos ojos de Gustavo Gatica, debe ser realizada “sin letra chica”.

“Es probable que durante estos días se den a conocer los nombres de los 7 efectivos policiales involucrados en los hechos que le costaron la vista a Gustavo y, en ese contexto, no basta sólo con esos datos pues con ello puede quedar abierto el caso si no es posible determinar pericialmente quien disparó. Es necesario que las pruebas periciales puedan llegar a establecer claramente responsabilidades y para eso hay que clarificar quienes estaban en qué determinado momento y lugar. Esto requiere una colaboración activa de la institución para caracterizar lo que ocurrió de manera efectiva y establecer justicia”, añade el rector.

Por otra parte, el investigador Fondecyt en Historia Reciente de Chile, Pedro Rosas, también docente de la casa de estudios, cree que el reporte de la ONU, dada su resonancia, ejercerá mayor presión sobre el gobierno chileno para controlar a las fuerzas de orden, aunque es esperable que persista. “En ese sentido, este es un informe que colabora para dar un margen de protección a jóvenes, mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de tratos vejatorios y mutilaciones gravísimas, tal como fue el caso de nuestro estudiante Gustavo Gatica”, estima.

Reitera que este informe se suma a otros como el de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Defensoría de la Niñez, que -hasta ahora- no han significado un freno definitivo a una acción represiva brutal, cree Rosas.

Por otro lado, el abogado Roberto Celedón, histórico defensor vinculado a los DDHH y uno de los fundadores del Foro por Justicia, Verdad y Dignidad lanzado en la misma casa de estudios, que tiene como objetivo la sistematización y recopilación de los distintos testimonios y casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos desde el 18 de octubre, se manifestó contrariado pero optimista ante la publicación del informe ONU que lega un día después de que fracasara la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

“Creo que lo que expresa el informe de la ONU ha sido suficientemente constatado a partir de varias investigaciones y denuncias, pero el problema siempre ha sido cómo el gobierno ha demostrado que no le interesa el brutal daño acaecido sobre la sociedad chilena, sin perjuicio de que lo digan; pero no se han mostrado genuinamente dispuestos a pagar los costos de reeducar o transformar en lo profundo a todos los órganos del estado acerca de la primacía de los DDHH y otros valores”, estima Celedón.

Sobre el capítulo referido específicamente al daño ocular como producto de la violenta respuesta de carabineros y fuerzas de orden, el abogado sostiene que no existe un precedente para un resultado de esta naturaleza. “Bastaba con un solo herido para erradicar el uso de este tipo de proyectiles y armamento y reencauzar estos elementos de represión. Así como el daño ocular para estos ciudadanos es permanente, el ex ministro Chadwick y Sebastián Piñera llevarán esta carga ante los chilenos por toda la vida. No tengo dudas de que cuando se escriba la historia de estos años, el capítulo referido al régimen de Sebastián Piñera y a quienes delegó autoridad, será una página negra para la democracia en Chile”, plantea el abogado.