Alto nivel de participación marca la consulta ciudadana: mayoría se inclina por nueva Constitución y Convención Constitucional

Un proceso que superó todos los pronósticos en cuanto a su participación fue la consulta ciudadana 2019 organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades. La votación voluntaria, no vinculante legalmente pero que da una clara señal a La Moneda y a la clase política, ha convocado a más de dos millones de personas, de acuerdo a fuentes ligadas al proceso, sumando el voto digital más el presencial.

Cerca de las 19 horas, la AChM entregó los primeros resultados, correspondientes a las 29 comunas que ocuparon la plataforma consultamunicipal.cl, implementada por E Voting, con 1.055.044 votos.

Estos datos liberados indican una clara mayoría a favor de una nueva Constitución, con 846.110 votos contra 80.378 que la rechazan. En cuanto al mecanismo, la opinión fue clara a favor de una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos electos íntegramente para este efecto con 345.393 votos versus los 138.647 que prefieren la Convención Mixta.

Asimismo, la mayoría también se inclinó por el voto obligatorio y un IVA rebajado para productos de primera necesidad, en los otros temas de la papeleta institucional.

En el listado de tres prioridades sociales las preferencias fueron hacia mejorar las pensiones, mejorar la calidad de la salud pública, además del acceso y calidad de la educación pública, de acuerdo a los primeros resultados.

Tarea para La Moneda

En el lado de los alcaldes participantes, había plena satisfacción, sobre todo considerando que el proceso se concretó en 226 comunas de todo el país, y fue impulsado por ediles de todos los colores políticos.

“El resultado es descollante, es un proceso que muchos trataron de boicotear. Algunos decían 'no voten porque esto es un fraude' y nosotros levantamos un proceso en un par de semanas porque creemos que esta era la oportunidad de escuchar a la gente”, dijo a CNN Chile el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina.

Sus colegas compartieron el análisis. “Los municipios hemos sacado la tarea”, comentó Felipe Delpin, alcalde de La Granja, mientras Santiago Rebolledo, edil de La Cisterna, destacó que “la convocatoria ha sido un éxito".

El nivel de participación fue valorado por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien señaló que la cantidad de votantes es “sorprendente, quizás estamos empatados con la última elección municipal donde yo fui electo, esto demuestra que la gente está ávida de querer participar”, comentó el edil a 24 Horas.

En Puente Alto, por ejemplo votaron 120 mil personas, la mayor cantidad a nivel país. Otras comunas como Ñuñoa destacaron por su alto porcentaje de participación en relación al padrón electoral 2017, llegando al 39,6%

Por su parte, el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, destacó que la participación “casi se empata con la votación de las últimas municipales”. Además los resultados representan, a su juicio, “una derrota para los defensores de la Constitución de Pinochet” y se mostró confiado que en la votación de abril próximo los resultados se repitan, aunque no exactamente en el mismo porcentaje.

Respecto a los pasos que vienen, Rebolledo es enfático en señalar que "ahora es hora de que La Moneda escuche al pueblo y también el Congreso”. Y en esta tarea los municipios nuevamente serán protagonistas. De ahí las palabras de Codina, señalando que "acá no se baja la cortina, este es el comienzo de un camino porque los municipios nos vamos a abanderar por lo que pide la ciudadanía".

Fallas, polémica y llamado al Servel

Así como en días anteriores la polémica quedó instalada por las fallas de la plataforma habilitada por Maipú, en esta jornada se registraron fallas en algunas comunas, como en La Florida. En este caso, el alcalde Rodolfo Carter, ofreció disculpas, y anunció la extensión de la votación hasta las 21 horas. “No sabemos si por el exceso de tráfico por gente que quiere votar o por un ataque cibernético o un hacker”, dijo.

Otro factor que marcó la jornada fue la decisión de algunas comunas como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea -todos liderados por alcaldes de Chile Vamos- que decidieron excluir el tema constitucional de la papeleta. En Las Condes, vecinos agrupados en cabildos autoconvocados instalaron una urna simbólica frente al municipio con las preguntas faltantes en la consulta.

Sin embargo, otros ediles del oficialismo no tuvieron problemas con este tipo de consultas. “Nosotros creemos que es un insumo importante previo a abril, y es necesario saber lo que están pensando nuestros vecinos”, dijo el alcalde de Santiago.

Durante la jornada, también hubo un llamado de atención al Servici Electoral (Servel), como lo expresó el alcalde de Puente Alto, quien hizo un llamado al Congreso para actualizar la ley. “El Servel no nos dio un padrón actualizado resguardándose en que la ley no le permitía hacerlo, el Registro Civil también no nos dio la información; es contradictorio si queremos tener una democracia sana y robusta (…) Las consultas ciudadanas llegaron para quedarse, pero lo hay que hay que comenzar a hacer es mejorarlas”, indicó.