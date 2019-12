Solicitan a comisión de Ética que se pronuncie por supuestos malos tratos de la diputada Camila Flores hacia su chofer

Fue el diputado de RN, Andrés Celis junto a la Asociación de Funcionarios de Parlamentarios de la Cámara de Diputados (Anfupar), quienes presentaron un requerimiento a la comisión de Ética para que se investiguen las acusaciones hacia la diputada Camila Flores de su exchofer Víctor Valdés, quien denuncia haber recibido malos tratos por parte de la parlamentaria.

El demandante reveló parte de la incómoda relación laboral que sostuvo con la legisladora al medio Puranoticia.cl.

"Fueron cosas que me dijo como 'yo soy la que mando', 'yo soy la que da las órdenes y nadie más ordena', que 'evite conversar con otros conductores, porque no me gusta que mi conductor converse con conductores de otros parlamentarios', cosas así", relató Valdés.

Como si fuera poco, también acusó a Flores de a pocos días de haber empezado sus funciones, ella, tras una discusión, le ordenó descender el vehículo en la ruta a Maitencillo , dejándolo botado.

Desde Anfupar, indicaron en el requerimiento que se han registrado seis despedidos de funcionarios relacionados a Flores, los que serían "injustificados y con denuncias de maltrato".

"Le pedí a la comisión de Ética que recabe mayores antecedentes y emita un dictamen a la luz de ellos. Las denuncias en contra de la parlamentaria son graves y reiteradas sobre actitudes que están muy lejos de lo estipulado en el propio Reglamento de la Cámara de Diputados", dijo el diputado Celis.

"Independiente de lo legal, nadie está por sobre nadie y no podemos avalar las faltas de respeto hacia nuestros trabajadores que nos acompaña día a día; por aquello, es importante marcar un precedente y, de corroborarse, la diputada debería ser sancionada con, al menos, el 50% de la dieta considerando los potenciales agravantes", concluyó.

En los últimos días, al testimonio de Valdés se sumó el de Osman Méndez, exchofer de la parlamentaria, quien en conversación con TVN, sostuvo que solo trabajó tres meses con ella y que decidió renunciar por "malos tratos".

También acusó que Flores "lo dejó esperando por más de dos horas fuera de su casa, tras haberle otorgado solo cinco horas de descanso la noche anterior".