Chile Vamos también está a 36 grados: derecha no baja temperatura del conflicto interno

El espíritu de unidad que debería traer la Navidad definitivamente no ha llegado a Chile Vamos, y no hay señales de acercamiento entre los socios luego de la notificación de la UDI de congelar su participación en la coalición. Es más, la tensión ha ido in crescendo, y literalmente está a 36 grados, como el termómetro en la zona central del país.

Esta mañana, inesperadamente, la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, llegó a la ceremonia de promulgación de la ley que habilita el proceso constituyente en La Moneda. La senadora arribó a la ceremonia cuando todos los invitados ya estaban en sus sillas, pasó de largo sin saludar al presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, a su homólogo de RN Mario Desbordes y al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en un desaire que generó variados comentarios en redes sociales.

A la salida de la actividad, Van Rysselberghe mantuvo sus críticas a sus socios, señalando que “vamos a seguir siendo parte de Chile Vamos. Lo que no queremos es tener que llevar un notario a cada reunión de nuestro sector para que después se cumpla la palabra empeñada”, aludiendo al apoyo de Evópoli y RN a la participación de independientes, paridad de género y escaños para pueblos originarios que -según el gremialismo- representan un quiebre del acuerdo del 15 de noviembre.

Antes, la senadora había llevado el conflicto a otro plano, señalando en Radio Cooperativa que las críticas lanzadas por su homólogo de RN tienen un tono "machista y misógino". “El diputado Desbordes, detrás de las declaraciones que dio el fin de semana, había un cierto airecillo de machismo, eso de ‘pataleta’, me da la impresión que es una descalificación personal machista, porque esto no es una cosa mía, es una cosa que está apoyada por la comisión política completa, por la directiva y creo haber interpretado a gran parte de nuestros militantes”, indicó la presidenta de la UDI

Van Rysselberghe insistió en esa entrevista que “me parece que hay un cierto tonito misógino detrás eso, como cuando dice ‘le hemos hecho el gusto a ella’ (sic) ¿Pero qué es eso? Yo he ganado, he sido alcaldesa, he sido senadora, soy presidenta de uno de los partidos más grandes de Chile, me he ganado mi espacio y por lo tanto no solo tengo el derecho a plantear mis posiciones, sino que además exijo respeto”.

Pero en RN tampoco hay señales de querer distender el ambiente. El senador Manuel José Ossandón aseguró hoy que RN no negociará con "matonajes o amenazas", mientras Desbordes planteó el fin de semana que “la UDI está en una actitud de caminar sola a un callejón sin salida”, dijo, admitiendo además que al interior de RN “ha habido una discusión respecto de si la UDI es el socio adecuado para nosotros”.

Tras el desaire de Van Rysselberghe en la ceremonia, el timonel RN insistió en que “Renovación Nacional ha cumplido todos los acuerdos, la UDI ha generado crisis completamente artificial que tiene más que ver con los problemas que va teniendo la UDI por su ala derecha y eso lo lamento. Yo espero que retorne la cordura y le hago un llamado a eso a que retorne la cordura, a que no dañemos Chile Vamos, es el peor momento de tensionar Chile Vamos".

Frente a las críticas sobre el “machismo” acusado por su colega UDI, Desbordes respondió: “Súper machista, imagínese el machista peleando por que haya paridad de género en el nuevo órgano constituyente, si eso es ser machista la verdad, la verdad es que no entiendo nada".

“El panorama de la centroderecha es malo"

El llamado a la unidad corrió por cuenta del senador RN Andrés Allamand. Graficando un panorama desalentador para su sector, el exministro dijo en entrevista con Radio Duna que “si uno le suma a un Gobierno débil una coalición dividida, entonces el panorama de la centroderecha es malo".

De ahí su llamado, planteando que "este es el momento de resolver los problemas y no agravarlos. No recuerdo una coyuntura en que la unidad haya sido importante (…) hay que dejar atrás todas esas dificultades. Hay que recomponer el espíritu de la coalición y tenemos que estar unidos".

“En estas circunstancias es lo peor echarle leña al fuego. Cuando hay una coalición que ha sido particularmente exitosa, que obtuvo triunfos electorales particularmente significativos, la orden del día es recomponer las relaciones humanas y recomponer las relaciones políticas. Esa es la tarea para la que, por lo demás, no tenemos mucho tiempo”.

“Nuestro problema no es con el Presidente”

Con todo, en la UDI han evitado escalar el conflicto hacia el Presidente Piñera. Incluso, antes de la ceremonia de promulgación del plebiscito, Van Rysselberghe se reunió a puertas cerradas con el Mandatario. “Nuestro problema no es con el Presidente. Por el contrario, nosotros creemos que hay que ayudarlo para que pueda salir adelante”, agregó.

“Lo pasé a saludar y a expresarle que nosotros queremos mejorar la forma o buscar alguna dinámica que permita mejorar la relación entre los partidos de Chile Vamos y de expresarle que va a contar siempre, como hasta ahora, con la lealtad y el trabajo de nuestro partido la UDI para sacar adelante al país”, añadió.