Sigue la pelea en la derecha: RN acusa que a la UDI “le obsesionan los cargos en el gabinete” y por eso quiere la cabeza de Blumel

La paz está lejos de llegar a las filas de Chile Vamos, donde sigue calando hondo la actitud que tuvo ayer la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien evitó saludar a su homólogo RN Mario Desbordes y al ministro del Interior Gonzalo Blumel durante la promulgación de la reforma que habilita el plebiscito constitucional en La Moneda.

Si bien el timonel RN consideró que el tema “para mí es una anécdota, no tiene ninguna importancia”, también fue enfático en señalar que lo sucedido “no corresponde”. “Aunque uno esté enojado con alguien de ahí a no saludarlo, pasamos a otro plano, es un tema de educación (…) prefiero pensar que no nos vio”, dijo en entrevista con T13 Radio.

El diputado insistió en que la decisión del gremialismo de congelar su participación en Chile Vamos responde a “un conflicto totalmente artificial en que la UDI necesita tocar tambores de guerra para aleonar a su gente en momentos en que no lo están pasando bien porque lo están tironeando desde el lado derecho”, dijo aludiendo al factor que representa José Antonio Kast.

Pero según el presidente RN hay otro factor que pesa en este conflicto, apuntando a que a la UDI “les obsesiona los cargos en el gabinete”, sobre todo tras la salida del histórico Andrés Chadwick del ministerio del Interior y su reemplazo por Gonzalo Blumel.

“Efectivamente aquí lo que se busca sacar al ministro del Interior porque lo han criticado de una manera brutal, en el peor momento para criticar a un ministro del Interior y eso es irresponsable”, indicó.

Según el timonel RN, “la UDI considera que la coalición sobrevive en la medida que se hace lo que ellos quieren. Eso es la unidad para ellos, la unidad significa que alguien tiene derecho a veto, y siempre son ellos, porque RN no lo tiene”.

Con todo, según Desbordes, “hay una mezcla de cosas pero ninguna justifica poner en riesgo una coalición en este minuto. Los llamo a la reflexión, ojalá esta Navidad puedan pensar con más tranquilidad”.

Fórmulas para la paridad de género

Aludiendo a uno de los temas que despertó el malestar de la UDI, el diputado RN fue enfático en que “ninguna solución” para calmar las aguas en la coalición “pasa por retirar la fórmula de paridad de género en la constituyente, pero no vamos a echar pie atrás en algo que nos parece que es esencial".

De todos modos, se mostró disponible para “buscar otras” fórmulas para garantizar la paridad de género, como la alternativa de plantear la idea de un voto para hombres y otro para mujeres. “Es una alternativa, con las mismas ONG con quienes hemos trabajado nos han planteado como viable también, pero tiene costos fiscales. Si habría un patrocinio del Ejecutivo, porque la UDI se abrió a eso, bueno maravilloso", comentó.

A su juicio, esto "no provoca ningún cambio en el panorama político o en la composición política o en el equilibrio político de la convención, no lo provoca. Aquí no le estamos entregando el premio a la izquierda, no va a ir una mujer de izquierda a reemplazar un hombre de derecha".

Diferencias con la UDI

El presidente RN añadió que la UDI “miente al señalar que son los que más han cedido en esta negociación” constituyente y también faltan a la verdad cuando dicen que son los únicos que defienden los postulados de la derecha.

A juicio del diputado, “en la UDI prima una visión de Libertad y Desarrollo que no comprenden muy bien lo que está pasando y la profundidad de esta crisis”. En cambio, en Renovación Nacional, acotó, “tenemos más de la economía social de mercado, le damos un énfasis más fuerte a la solidaridad, con un fuerte componente socialcristiano, y eso hace buscar soluciones a la crisis de modo distinto”.