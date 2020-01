Guevara en la mira de la oposición: diputados desde la DC al FA presentan acusación constitucional contra el intendente

Pese a que el martes en Plaza Italia hubo un respiro, y en los festejos de Año Nuevo no se repitieron las escenas de desmanes ni la polémica estrategia de copamiento policial preventivo instalada por la Intendencia y Carabineros, los plazos se cumplieron y este jueves los diputados de oposición ingresaron la acusación constitucional contra el intendente Metropolitano, Felipe Guevara.

El libelo, que contiene firmas desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, argumenta que la autoridad regional violó artículo 19 numeral 23 de la Constitución, donde se explicita el derecho a reunión, impugnando así la estrategia de “copamiento preventivo” que ha tenido como efectos el brutal atropello de un joven por parte de un carro policial el viernes 20, y los hechos del viernes 27 cuando se produjeron el incendio del Centro Arte Alameda y la muerte de un obrero al caer a un foso.

La acusación lleva las firmas de Gabriel Ascencio (DC), Karol Cariola (PC), Tomás Hirsch (PH), Ricardo Celis (PPD), Claudia Mix (Comunes), Gael Yoemans (Convergencia Social), Amaro Labra (PC), Catalina Pérez (RD), Manuel Monsalve (PS) y Luis Rocafull (PS).

Nuevamente la atención está puesta en la conducta de los diputados de la Democracia Cristiana. Si bien el jefe de bancada del PPD, diputado Ricardo Celis (PPD), planteó que "esta acusación surgió en una iniciativa importante del diputado Gabriel Ascencio, jefe de bancada de la Democracia Cristiana y por lo tanto nosotros entendemos que hay un compromiso importante en la DC en comprometer sus votos”, en algunos parlamentarios falangistas no hay seguridad de prestar su respaldo al libelo.

“No lo hemos conversado como bancada y aún no conocemos el texto. Me parece que puede tener un fundamento plausible. Depende de la contundencia del libelo y su fundamento. Soy de los que toman decisiones después de estudiar las cosas”, indicó el diputado Matías Walker. Mientras, su colega Joanna Pérez indicó a Radio Bío Bío que “lo analizaremos como bancada (…) entiendo que tenemos otras prioridades y la gente quiere avances en ellas y las interpelaciones y las acusaciones retrasan”.

En este debate, el presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores, fijó posición. Si bien inicialmente había señalado sus dudas respecto a la efectividad de la acusación, esta mañana fue enfático en que apoyará el libelo.

"Mi postura personal se ha venido despejando (…) Creo que (ante) la insistencia y tozudez que ha tenido el intendente, y también otras autoridades, en intentar que el movimiento social se aplaque con copamientos, yo creo que si no va a ser por otros caminos será por este (acusación constitucional), por lo tanto, voy a apoyar", dijo esta mañana en Radio Cooperativa.

El procedimiento

En tanto, la autoridad regional ha señalado en su defensa que la estrategia de copamiento preventivo es exclusiva responsabilidad de Carabineros y sostuvo que con las acusaciones constitucionales tanto el Parlamento como el Ejecutivo destinan un tiempo que debiera estar dedicado a “mejorar la calidad de los vecinos”.

“Una vez que se presente, si eso ocurre, la vamos a estudiar con humildad, vamos a presentar nuestros descargos, pero hay que insistir en entregar buena información, se ha dicho que habría decretos, resoluciones o instructivos del intendente respecto del actuar de Carabineros pero nada de eso es correcto”, dijo el jefe de gobierno regional.

Una vez ingresado el libelo, la Cámara debe elegir al azar una comisión de cinco miembros -que no puede incluir a los acusadores o miembros de la mesa- para que señale si la acusación procede o no. Su informe, sin embargo, no es vinculante.

Guevara tendrá 10 días para presentar su defensa ante la comisión, en persona o en escrito, para lo cual además deberá elegir a un abogado.

De esta forma el libelo pasaría al pleno de la Cámara, donde se verá si cumple con los requisitos que establece la Constitución (la denominada cuestión previa).

Presión sobre el Gobierno

La acusación constitucional contra Guevara se suma a otras acciones de la oposición hacia el Gobierno, como la seguidilla de cuatro interpelaciones a ministros del gabinete de Sebastián Piñera.

La próxima semana comparecerán ante la Cámara la titular del Trabajo, María José Zaldívar, el próximo martes 7 de enero; al día siguiente, es el turno del ministro de Salud, Jaime Mañalich; para el jueves 9 de enero, se espera a Ignacio Briones, ministro de Hacienda: mientras, el 14 de enero, le tocará a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, por su desempeño durante la polémica COP25 realizada en Madrid, y que Chile presidió.