La advertencia de Moreira a su sector: “Chile Vamos no tiene ningún líder, y sin líder no tiene destino"

Para el senador de la UDI, Iván Moreira, el futuro de Chile es "bastante oscuro". A su juicio, hoy el país "está bajo amenaza, y el gobierno ha cedido demasiado". Para el militante gremialista, "la lealtad con el Gobierno no puede ser incondicional", y señaló que es necesario empezar a mostrar las críticas.

El senador también sostuvo que existe una crisis en Chile Vamos, apuntando sus dardos al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que "con un grupo minoritario que tienen el poder en RN, que se entregaron a la izquierda, porque la nueva Constitución que quieren imponer va a representar un cambio radical y nefasto para el país (...) Nosotros podemos tener muchos candidatos presidenciales, pero Chile Vamos no tiene ningún líder, y un conglomerado sin líder no tiene destino", reconoció.

Sus declaraciones fueron dadas en una entrevista que concedió al diario La Tercera, en la que resaltó que en la actualidad "no existe ninguna figura de Chile Vamos que sea líder. No hay admiración a un líder que convoque, que tenga una influencia sobre los demás. El líder es admirado por los demás, es respetado, y hoy, lamentablemente, no tenemos ese líder en Chile Vamos".

"La Moneda tiene una visión de la realidad muy distinta a la mayoría de los chilenos que quieren vivir tranquilamente. El gobierno tiene que reaccionar y se necesita un contrapeso político al interior de La Moneda que tenga la capacidad de poder enfrentar al Presidente en las equivocadas decisiones que ha tomado. De hecho, a veces me irrita tener que encontrarle la razón a José Antonio Kast o a Manuel José Ossandón en las críticas que le hacen al gobierno", enfatizó.

Moreira también apuntó sus críticas al gabinete de ministros, asegurando que no tienen "la capacidad de enfrentar al Presidente en las decisiones equivocadas que ha tomado, y eso no es bueno para el país. Por eso digo que cuando se trata de un Chile que está en riesgo de caer en un verdadero abismo, la lealtad no puede ser incondicional. Hay que fortalecer el gabinete del Presidente. Y eso pasa por un equipo más sólido, con mayor experiencia".

Finalmente, el parlamentario consideró que en el actual comité político "hay poca experiencia, si estamos viviendo una crisis que no ha terminado y puede empeorar. Esto hay que verlo en su verdadera dimensión, ahora no hay certeza de nada".