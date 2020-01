"Había que dar una señal": Harboe e Insulza justifican su voto a favor de la ley "antisaqueos"

El pasado lunes, el Senado despachó el proyecto "ley antisaqueos". No fue con unanimidad, ya que hubo votos a favor de la derecha y en contra por parte de senadores de oposición, aunque también hubo casos donde opositores votaron a favor del criticado proyecto.

Dos de esos parlamentarios fueron Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS), quienes durante esta jornada salieron a explicar su voto.

El primero fue Harboe, quien dijo a radio Agricultura que votó a favor porque "este proyecto sanciona violencia, no la protesta social. La protesta hay que defenderla. El problema está justamente en aquella minoría que utiliza la violencia como forma de reivindicación”.

“¿Por qué alguien tendría que sentirse con el derecho, o por qué la ley tendría que otorgarle el derecho a otro para agredir a un tercero? Eso no parece adecuado”, añadió.

"¿Por qué alguien podría votar en contra de una norma que lo que hace es que sanciona a las personas que entran a un local comercial y lo destruyen y lo saquean? Entonces alguien dijo por ahí que están 'criminalizando la protesta social'. Bueno, quiere decir que en la cabeza de esos legisladores el saqueo es legítimo”, agregó.

“El país está en un momento de definiciones muy importantes. Y se requieren definiciones de principios, básicas: estoy o no estoy con la violencia, estoy o no estoy con los cambios sociales. Porque esta crisis social no se supera con más policías o más sanción penal. Se soluciona con una agenda social y económica que permita que este país vuelva a recuperarse”, finalizó.

Horas más tarde vino la justificación de Insulza: "Yo consideré que era necesario hacer eso, francamente hay que dar una señal. Es una señal, porque depende como usted lo mire”, dijo a radio Pauta.

"Todos sabemos que finalmente el juez mira por el lado de los 60 y por lo tanto lo único que le pasa a la gente que hace estas cosas, desgraciadamente, lo mandan a su casa con arresto domiciliario nocturno y no hay ningún carabinero que se vaya a ir a arriesgar en la noche a la casa de estos muchachos a ver si están en la casa”, argumentó.

“Hay alguna violencia que deriva de los movimientos políticos, de la agitación que ha ocurrido, esto que se llama estallido social ¿no? pero creo que hay alguna violencia que se ha salido de ese marco y es una violencia casi autónoma, con grupos que no obedecen a ninguna idea o a ninguna propuesta o a ninguna organización, sino que practican la violencia por la violencia… eso es seguramente lo más difícil de combatir”, reflexionó.

Finalmente se refirió a "el que baila pasa", diciendo que es un resabio "del fascismo. Ya es obligar… no solamente impedir que la gente haga cosas, sino que obligarlos a que haga cosas que no quieren hacer. Y eso a mi juicio era bastante inaceptable”.