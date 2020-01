Senador Bianchi por derechos de agua privados: "¿Cómo se puede entender lo que es inentendible?"

Continúan las reacciones por la polémica votación en el Senado de la semana pasada del proyecto de reforma constitucional que pretende consagrar las aguas del país como un bien de uso público, en la que se solicitó la anulación luego que trascendiera que cuatro senadores -dos de la UDI y dos de Renovación Nacional- tienen conflictos de interés por registrar derechos de aprovechamiento de aguas.

Uno de los más críticos al respecto ha sido el independiente Carlos Bianchi, quien crítico en entrevista con CNN Chile que este grupo de parlamentarios defendiera " resguardar a todo evento el goce de estos usos de las aguas a los privados".

"¿Cómo se puede entender lo que es inentendible? que alguien salga en defensa de no hacer que el agua sea un bien humano, un bien de superior, sino que lo que han hecho estos parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli, es resguardar a todo evento el goce de estos usos de las aguas a los privados", comentó Bianchi.

El parlamentario agregó que "mañana vamos a votar todo lo que tiene que ver con esta reforma constitucional sobre estructura crítica. ¿Hay algo más crítico que resguardar el agua para consumo humano? (...) esto está hace ya largos años entregado a transnacionales, a empresas de cualquier otro lugar del mundo, pero que nada tienen que ver con nuestro propio país. Entonces, lo que se ha hecho aquí es una clara defensa a las sanitarias, a quienes tienen el uso de estas aguas a título gratuito".

"Muchas de estas industrias -prosiguió Bianchi- son dueñas del uso de las aguas a título gratuito, y si el Estado tuviera que volver a tener ese uso de las aguas, tendría que pagar una cantidad billonaria de dinero a estas empresas que la obtuvieron a título gratuito. Esto simplemente no se logra entender, no se puede entender, salvo que se entienda desde la lógica de quienes votaron en contra, que es resguardar el agua para las industrias, para el mundo privado y no para las personas".