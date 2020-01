Corte de Apelaciones mantuvo la prisión preventiva dictaminada por la jueza Atala contra joven detenido por carabineros de civil

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó -en fallo unánime- la prisión preventiva dictaminada el fin de semana por la jueza Karen Atala contra el joven Nicolás Ríos (20), quien fue detenido en un polémico operativo protagonizado por carabineros de civil y cuyo caso derivó en una serie de amenazas contra la magistrada en redes sociales.

Ríos fue arrestado el viernes en la noche por efectivos de civil que lo subieron a una camioneta blanca, en registro audiovisual que fue viralizado por redes sociales. Luego, Carabineros confirmó que se trató de un operativo del OS-9 por el delito de porte y lanzamiento de artefactos incendiarios.

Luego, el control de detención llegó hasta la sala de la jueza Karen Atala, quien, según denunció la defensa de Ríos, se negó a ver los videos antes de determinar su arresto, decretando finalmente la prisión preventiva.

Lo anterior conllevó a que tanto la jueza como su familia recibieran amenazas por redes sociales. Atala informó al presidente de la Corte de Santiago, Javier Moya, quien derivó el tema al Pleno del Tribunal sobre esta situación, presentando una denuncia y posteriormente una querella ante el Ministerio Público.

La ola de amenazas contra la magistrada –que se suma a las recibidas por el juez Daniel Urrutia- motivaron una declaración de la Asociación de Magistrados condenando este tipo de “funas”. Al respecto también se pronunció la presidenta del Colegio de Abogados, Leonor Etcheberry, quien sostuvo que "este tipo de cosas no debieran pasar, en el fondo, uno esté de acuerdo o no con lo que ella pueda haber resuelto, no es la forma en que las personas debieran efectuar su trabajo. Deben sentirse tranquilos para hacerlo. No creo que esto haga que vaya a fallar de una forma u otra".