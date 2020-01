Plebiscito constitucional: movimiento de Soledad Alvear acusa que sistema electoral discrimina a los independientes

La organización comunidad en Movimiento, que lidera la exministra Soledad Alvear, se reunió con el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santa María, para expresarle su preocupación por la alta exigencia que impondría a los independientes el sistema electoral de la convención constitucional.

En la reunión de trabajo, en la que también participaron los integrantes de Comunidad en Movimiento Felipe Sandoval -ex vicepresidente ejecutivo de Corfo- y Andrés Jouannet -ex intendente de La Araucanía, hicieron presente que el número de firmas para los independientes es una barrera de entrada muy alta para la mayoría de la población que no milita en partidos políticos.

La entidad señala que de mantenerse la exigencia de un porcentaje de firmas del 0,4% de los votantes de la última elección parlamentaria para que los candidatos independientes puedan inscribir sus candidaturas, el proceso constituyente dejaría fuera a miles de ciudadanos que tienen derecho a elegir representantes y en los hechos sería un sistema cerrado para los partidos políticos. Esto, porque las colectividades solo requieren 0,25% para presentar listas completas.

Desde Comunidad en Movimiento advierten que de no revertirse esta anomalía, la única forma que tienen de participar los o las independientes es a través de los partidos políticos, lo que dejará a muchas personas fuera de la plantilla de candidatos o candidatas a la constituyente, explicaron.

Comunidad en Movimiento sostiene que una nueva Constitución debe originarse desde la representación ciudadana y en este caso, eso no se puede cerrar solo a los partidos y las condiciones para los independientes deben ser iguales a las de los partidos.

Ante esta situación, la entidad, que se define de centro y humanista cristiana, enviará un oficio al Servicio Electoral para que este tema pueda ser analizado por la entidad encargada del proceso.