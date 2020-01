Cero autocrítica de La Moneda tras el 6% de Piñera: el resultado de la CEP “no es contra un Gobierno en particular”

En La Moneda aplicaron la estrategia del vaso medio lleno a la hora de evaluar los pésimos resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que posicionaron al Presidente Sebastián Piñera como el Mandatario peor evaluado en la historia, con un demoledor 6% de aprobación y un 82% de rechazo.

Los ministros del comité político optaron por focalizar la atención en la bajísima aprobación de la clase política y las instituciones en general. Así lo graficó el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, quien comentó que "hay que hacerse cargo de que esto está afectando a la política en general, esto no es contra un gobierno en particular, es una manera a través de la cual la ciudadanía reacciona frente a demandas que durante muchas décadas no han sido satisfechas por parte de los sectores políticos, de los distintos gobiernos que han estado a cargo".

Según Ward, “hoy día estamos nosotros a cargo, por supuesto que damos la cara, nos hacemos cargo de las soluciones, estamos haciendo lo posible por sintonizar a través de políticas públicas y proyectos de ley por las preocupaciones ciudadanas, estamos seguros que estos números los vamos a revertir”.

Justamente esas prioridades ciudadanas (pensiones con un 64% y salud con un 46%) fueron los tópicos que relevó el ministro del Interior Gonzalo Blumel al comentar los magros guarismos de este última CEP.

"La encuesta muestra dos cosas que son importantes: la primera es que las prioridades para la gente están alineadas con las prioridades que estamos impulsando como Gobierno y que hemos puesto en este Congreso, la primera es la reforma previsional y ayer el Presidente presentó una propuesta que va a mejorar las pensiones (…) Y la segunda prioridad es la reforma a la salud, que también está en el Congreso, entonces invito a que podamos discutir con celeridad ese proyecto", dijo el secretario de Estado.

En ese contexto, el ministro Blumel exhortó a la oposición al hacer “un llamado a todos los sectores, al Parlamento fundamentalmente, a que tengamos un acuerdo en materia previsional antes del cierre legislativo (...) si nosotros apuramos la tramitación de esta ley las pensiones van a poder subir a partir de marzo”.

Ward también comentó los dichos del diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien habló de elecciones anticipadas.

"(Tener elecciones anticipadas) no está en discusión (…) hoy día lo que está en discusión son políticas públicas, medidas concretas para poder sintonizar con la ciudadanía a eso estamos enfocados, no hay ninguna preocupación, se trata de un gobierno elegido democráticamente", sostuvo el titular de la Segpres.