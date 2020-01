Diputado Soto sobre proyecto de pensiones de Piñera: "no nos conformaremos con menos del 6% y que vaya todo a reparto"

Los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Raúl Soto (Ind) se refirieron a la propuesta de reforma previsional que en una cadena nacional fue dada a conocer anoche por el Presidente Sebastián Piñera.

"Hay que valorar los esfuerzos que está haciendo el Gobierno por presentar una propuesta en pensiones, pero me llama la atención que no haya aprovechado la oportunidad de tener a toda la oposición unida por primera vez. Habíamos hecho todos los esfuerzos uniendo las comisiones de Trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados. Desde el Frente Amplio a la DC estamos elaborando una propuesta que queríamos presentar al gobierno esta semana. Sin embargo, el Gobierno se anticipa y presenta su propuesta. Yo habría esperado y aprovechado esa oportunidad de tener por primera vez un proyecto importante a la oposición unida, pero no fue así", indicó el diputado Jiménez.

El parlamentario agregó que "ahora hay que ver el proyecto, la letra chica, me hubiese gustado y vamos a seguir insistiendo en que el 6% se vaya a solidaridad. Eso va a ser parte de las conversaciones acá en el Congreso".

Por su parte, el diputado Raúl Soto sostuvo que "quisiera primero valorar el esfuerzo o la señal que ha dado el Gobierno con la propuesta de pensiones. Creo que llevamos un año y medio desde la oposición insistiendo en que teníamos que avanzar hacia un sistema mixto con un componente nuevo de reparto, de solidaridad, de ahorro colectivo y una vez más el Gobierno nos cerró la puerta a esa posibilidad y hoy, ante la presión social, ante el estallido social el despertar de Chile, el Gobierno ha tenido que salir de su trinchera ideológica y ceder a conceptos que no había querido ceder antes".

"Lo hemos dicho como oposición, no nos conformaremos con menos del 6% que es la nueva cotización y que vaya toda para ahorro colectivo o reparto para tener un mayor impacto de los actuales pensionados", indicó el diputado Soto.

Finalmente, indicó que "es tiempo de abrir aún más el debate y tocar directamente a las AFP. Porque lo que ha hecho el Presidente es solo un rayado de pintura a las AFP, al señalar que van a tener que devolver comisiones en caso de que haya una rentabilidad negativa. Acá hay que poner tope a las rentabilidades de las AFP que han sido prácticamente ilimitadas durante décadas y hay que dar una señal clara al país, de que no vamos a aguantar más los abusos de las AFP, a costa de los trabajadores de nuestro país".