“No puede ser peor”: Chile Vamos asume el mazazo que propinó la encuesta CEP al Gobierno

Como un mazazo recibieron en Chile Vamos los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que dieron al Presidente Sebastián Piñera un paupérrimo 6% de aprobación ciudadana.

“La encuesta CEP no es mala, es pésima. No puede ser peor", asumió el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, uno de los más autocríticos, mientras el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, confirmó que “es un mal número, no sé si topamos fondo pero lo importante es que se entienda lo que ahí se está planteando”.

El diputado Javier Macaya (UDI) optó por centrar el análisis en la mala evaluación que tiene la clase política en su conjunto y todas las instituciones. "La crisis por la que atraviesa el sistema político es la más grave que haya vivido Chile en décadas. No hay ningún liderazgo que haya subido, todos sufrieron bajas y eso es una demostración empírica de la gravedad. Tenemos que reflexionar sobre cómo somos capaces de salir de ella", añadió.

Según Macaya, se trata de un “un dato para reflexionar que la clase política esté a la altura. Si seguimos atacándonos y no sacando adelante al país va a ser muy difícil salir de esta crisis”.

En la misma línea, Cruz Coke añadió que “todos los políticos bajan y eso es muy relevante y eso habla de la desconfianza. Eso dice que nosotros vamos a tener que hacer un doble o triple esfuerzo para sacar adelante las reformas que la gente quiere", agrega sobre las cifras de evaluación de la política.

Respuesta a la oposición

Respecto a las vías de salida, el timonel de RN aseguró que "espero que vayamos mejorando en las cifras a la medida que la gente vaya viendo los cambios que con el Presidente vamos a ir produciendo y en conjunto con la oposición".

"Creo que hay una gran mayoría de parlamentarios razonables con los que tenemos que avanzar en conjunto (…) es urgente entender que respecto al plebiscito tenemos que argumentarle a la ciudadanía dejando de lado la rencilla y la pelea pequeña", añadió Desbordes.

A la hora de las reacciones, Macaya se fue en picada contra la propuesta del diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien deslizó la posibilidad de elecciones anticipadas. Según el diputado UDI, "los demócratas creemos que los gobiernos elegidos tienen que terminar sus mandato. A nadie en su sano juicio se le hubiese ocurrido que cuando la ex presidenta Bachelet bordeaba el 10% haber pedido elecciones. Es un delirio de quienes quieren fuera al Presidente desde el día 1".

Desbordes se sumó a estos cuestionamientos, al señalar que “reitero el llamado a mirar la encuesta en su dimensión, yo no sé si podrían llamar a una salida anticipada del Gobierno una oposición que está igual de mal evaluada”.