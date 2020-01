Jornada clave para pensiones: Gobierno raya la cancha y oposición insiste en que hay margen para profundizar la propuesta

Con discusión inmediata el Gobierno ingresa este lunes a tramitación en el Congreso las indicaciones al proyecto de reforma previsional, en una jornada en que también la oposición hará entrega oficial al Ejecutivo de su propia propuesta en la materia.

A las 10 de la mañana en el Congreso en Santiago, se reunirán los legisladores de oposición de las comisiones de Trabajo del Senado y la Cámara de Diputados para afinar los últimos puntos del planteamiento elaborado por la mesa técnica y reunirse luego a mediodía con la ministra del Trabajo María José Zaldívar.

La secretaria de Estado sostuvo este fin de semana que las indicaciones preparadas por el Gobierno “recogen en gran manera todos los planteamientos que nosotros recibimos”, y descartó que la iniciativa sea un simple maquillaje, como han acusado algunos desde la oposición.

“Creo que el proyecto no ha sido leído o nosotros no hemos sido lo suficientemente claros para transmitirlo, porque claramente no hay un tema de maquillaje. Por primera vez se está planteando un cambio profundo respecto de las administradoras, en ningún otro proyecto había sido así”, dijo la secretaria de Estado ayer en Mesa Central de Canal 13.

Asimismo, si bien aseguró que “siempre hay espacio” para negociar” con la oposición, advirtió que “los espacios son bastante acotados”. En este sentido, fue enfática en defender la fórmula de 6% con carga al empleador en forma gradual (3% al fondo individual y otro 3% a uno colectivo) y dijo que “aumentar más la tasa de cotización es absolutamente imposible”.

En tanto, la presidenta de la comisión de Trabajo del Senado Adriana Muñoz (PPD) si bien reconoció que el Ejecutivo “ha recogido distintas propuestas, seguimos teniendo diferencias muy de fondo”. Es más, insistió en que lo planteado por el Gobierno “no es un cambio estructural” e insistió en que el 6% de cotización adicional vaya destinado en porcentajes a definir, a reparto para mejorar las pensiones y otro porcentaje a un fondo de ahorro colectivo. En la misma línea, su colega Ricardo Lagos Weber también justificó el planteamiento opositor, señalando que “en la propuesta de la oposición no se eliminan las AFP, se ponen más restricciones, se exige más transparencia, participación. Nadie quiere dinamitar el proceso".

Pero Lagos Weber también ratificó que hay ánimo de encontrar un punto de encuentro. “En el Parlamento vamos a encontrar puntos de entendimiento. Como clase política no podemos permitirnos fallar en esta reforma", indicó el presidente de la comisión de Hacienda del Senado en Radio Pauta.

En DC, en tanto, hay cierta disponibilidad, y así lo graficó el jefe de la bancada de diputados, Gabriel Ascencio, quien sostuvo en El Mercurio que la reforma “no es tan buena como para firmar un acuerdo, no tan insuficiente como para votar en contra” y admitió que “los anuncios recogen varias de las propuestas que hemos hecho”.

El cronograma

El objetivo del Gobierno es que la iniciativa se despache en enero, antes del receso legislativo de febrero. Luego del ingreso del proyecto, la idea es que se discuta la iniciativa en la comisión de Trabajo hasta el jueves 23 y que luego pase a la comisión de Hacienda. De acuerdo a los cálculos del Gobierno, el proyecto debería ser visto en sala desde el miércoles 29.

“Hay un consenso bastante transversal de que mejorar las pensiones de los chilenos es una prioridad y urgencia que requiere de acuerdos y mucho entendimiento. Este cronograma en principio acordado es una señal correcta en esa línea”, destacó el ministro de la Segpres Felipe Ward, tras las conversaciones con el presidente de la Cámara el diputado DC Iván Flores y a la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (Convergencia Social).

En entrevista con Radio Cooperativa, el ministro indicó que la idea es "tener varias sesiones con la comisión de Trabajo esta semana, hacer lo propio con la comisión de Hacienda y eventualmente poder votarlo en la sala el próximo martes o miércoles (…) hay disposición y yo veo el vaso medio lleno”.