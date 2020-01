Sobreseen a 7 carabineros formalizados por torturas en Plaza Ñuñoa

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó a siete de los 12 carabineros formalizados por torturas en Plaza Ñuñoa en el contexto de la crisis social, lo que representa un segundo revés para la fiscalía, luego que el 6 de enero, la Corte de Apelaciones revocara la prisión preventiva para los uniformados.

Al respecto, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, dijo que "simplemente no compartimos la resolución y vamos a apelar del sobreseimiento definitivo. No obstante valoramos que se haya determinado que es la justicia ordinaria la que debe conocer del caso y no la judicatura militar".

En tanto, el abogado Mario Vargas, quien representa a gran parte de los carabineros, señaló que "en un fallo bastante contundente, el tribunal dijo que además no había delito de exceso de fuerza policial, que es lo que nosotros decíamos que, a lo más, podía existir. El sobreseimiento es definitivo por no existir delito, ni participación".

Este caso generó polémica durante la crisis. La víctima, un hombre mayor de 50 años, dijo a la fiscalía que "después de la golpiza quedé desorientado. Pensé en arrancar, pero como estaban todos estos tipos ahí se me vino a la mente que me podían balear por la espalda, así que me quedé ahí. De repente uno me tomó, me retuvo y me metieron a una micro, es como una micro chica, más grande que una patrulla (…) Me subo como puedo a este vehículo, me senté en la pisadera y me arrastré hasta adentro, ellos nunca me ayudaron a subirme. Ahí debo haber estado unos 20 minutos (…) Ahí le pregunté a un tipo que parecía mayor si él estaba a cargo del procedimiento, me dijo que no. No andaban con los nombres en sus pechos".

De acuerdo a La Tercera, la fiscalía apelará la decisión en los próximos días.