Ausencia de senadores opositores se transforma en el eje del debate en la acusación constitucional contra Guevara

"Espero que todas y todos estén a la altura de sus obligaciones constitucionales y que responsablemente asistan a pronunciarse sobre esta acusación”. Las palabras del diputado PS Jaime Naranjo en la primera sesión en el Senado destinada a tramitar el libelo contra el suspendido intendente metropolitano Felipe Guevara confirmaron que las ausencias de parlamentarios de oposición se transformaron en el eje del debate.

El emplazamiento de Naranjo no es casual, tomando en cuenta que si bien la oposición tiene la mayoría suficiente como para aprobar la acusación constitucional contra el suspendido intendente, con 24 votos en el Senado, hay al menos tres ausencias en el sector (el PPD Felipe Harboe y los socialistas Rabindranath Quinteros y José Miguel Insulza) que inclinarían la balanza a favor del cuestionado jefe del gobierno regional metropolitano.

Así lo reconoció el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien antes de comenzar la sesión, señaló que "viendo cómo se articulan los distintos bloques y considerando que hay algunos senadores de la oposición que no están, uno podría pensar que efectivamente el resultado de esto sea bastante incierto el día de mañana".

“Un deber ético y moral”

De ahí el llamado de Naranjo –integrante de la Comisión Especial que formaliza la acusación contra el intendente- para que los senadores actúen con “lealtad a sus conciencias” al momento de zanjar la votación del libelo donde se acusa al militante RN de infracción a la Constitución por impedir el derecho a reunión debido al polémico copamiento preventivo en Plaza Italia.

"La ciudadanía no entendería que llamados a ejercer este derecho que tienen ustedes y obligación que les asista no cumplan con ese deber que la Constitución y las leyes les señala. Ustedes deben estar presentes aquí mañana para votar esta acusación, podrá votarse a favor o en contra, pero hay que estar presentes, porque eso es una responsabilidad que tienen y es un deber ético y moral que no pueden pasar por alto", dijo Naranjo.

Por su parte, el parlamentario de Convergencia Social Diego Ibáñez –el otro integrante de la comisión especial de diputados que formalizó la acusación- también emplazó a los senadores de oposición. “Yo les solicito que no coloquen en duda sus convicciones democráticas y no se conviertan en una vergüenza para la historia del progresismo chileno", dijo.

Pero los diputados no fueron los únicos en interpelar a los senadores de oposición. También lo hicieron otros integrantes de la Cámara Alta, como Carlos Bianchi y el PPD Guido Girardi. “Es grave observar que hay parlamentarios que van a evadir una responsabilidad de esta índole”, dijo el senador magallánico, mientras Girardi sostuvo que “es una responsabilidad mayor estar presente en la votación”. “Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus responsabilidades. Una acusación es un tema muy relevante y más allá de cuál sea la posición que uno tienen es importante escuchar los alegatos a favor y en contra”, añadió

Bianchi complementó, señalando que “esto se sabía hace mucho tiempo atrás, estaba agendado hace semanas y todos podemos ordenar el calendario para no evadir y estar presente, salvo alguna fuerza muy mayor”.

Para su aprobación, la acusación requiere 22 votos, y la oposición (sumando al independiente Carlos Bianchi) tiene 24, pero las inasistencias corren a favor del suspendido intendente. El oficialismo, en tanto, tiene 19 parlamentarios.

“Ponerle rostro al sufrimiento”

Por parte de los diputados abrió las intervenciones la diputada Alejandra Sepúlveda, quien realizó una relación de los hechos, criticando la estrategia de “tolerancia cero” y el “copamiento preventivo” del intendente en Plaza Italia en pleno estallido social.

La parlamentaria señaló que “nosotros en esta acusación hemos tratado de ponerle rostro a ese sufrimiento”, recordando luego los casos de Oscar Pérez, el joven atropellado por dos carros lanzagases durante el copamiento preventivo de Carabineros en Plaza Italia: “El no es lumpen, no es narcotraficante, es un hijo de la clase media de nuestro país”, dijo.

Sepúlveda citó también el caso de Mauricio Fredes, fallecido en Plaza Italia el 27 de diciembre, tras caer a una fosa electrificada: “Era maestro yesero, odiaba las injusticias, no tenía ningún antecedente delictual”, dijo.

En este contexto, la diputada recordó que el intendente el día 28 de diciembre “dice que se retracta” y asegura que lo sucedido en el sector “es exclusiva responsabilidad de Carabineros de Chile”. "Y a uno le cuesta pensar que frente a la complejidad de esta crisis, un intendente, frente a la zona cero, al lugar más complejo que hoy tiene el país, se desentienda de todo y se lave las manos, porque Carabineros tuvo la culpa", disparó la parlamentaria.

En este contexto, dijo, “hay una sola pregunta que nadie contesta: ¿quién es el responsable político? Para la Cámara de Diputados, el intendente Felipe Guevara es el responsable”, recalcó la parlamentaria, remarcando la necesidad del control político-constitucional “en la época más compleja de este país” desde la vuelta a la democracia.

En su intervención, Naranjo puso el foco en conseguir la aprobación de este libelo contra el jefe del gobierno regional. “Algunos nos acusan de que existe aquí un ánimo y espíritu de revancha, de venganza. Ni lo uno ni lo otro. Solo dolor y vergüenza por las graves violaciones a los DD.HH.", dijo Naranjo.

Tras Naranjo intervino Diego Ibáñez, quien insistió en la pregunta: "¿Es autónomo Carabineros a la hora de diseñar su estrategia policial de copamiento? ¿Quién manda a quién?”, desestimando los argumentos del suspendido intendente.

Guevara quiso “poner término al otro copamiento”

Luego fue el turno de la defensa del acusado integrada por los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila. El primero argumentó que "el intendente Guevara solo ha querido cumplir con su misión. No ha tenido nunca un propósito distinto. Intentó con su accionar poner término al otro copamiento, a ese copamiento del que no se habla aquí, al copamiento que todos los viernes a las 17.00 termina con el tránsito en la Alameda. A ese copamiento que todos los días, debido a la destrucción de semáforos y señaléticas, poner a personas a cobrar el derecho de pago. Ha querido terminar solo con ese copamiento, no ha querido buscar ni impedir el derecho a reunión de ninguna manera".

Por su parte, Ávila insistió en que “el intendente no le dio ninguna instrucción a Carabineros, y tampoco Ejecutó ninguna conducta tendiente a impedir un derecho de reunión o a impedir la libertad de expresión y manifestación de las personas que llegaban desde el 18 de octubre en Plaza Italia".

El día clave será mañana martes, cuando a partir de las 10:00 horas y sin hora de término, está convocada la Sesión Especial en la que cada senador podrá fundamentar su voto respecto del capítulo del libelo acusatorio, hasta por 7 minutos.

Finalmente, se pondrá en votación el capítulo de la acusación que requiere de la mayoría de senadores en ejercicio para ser aprobada. De tener luz verde, Guevara quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.