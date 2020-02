17 locales habilitados para rendir la tercera PSU de Lenguaje y Matemática

Este martes, miles de estudiantes rendirán la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en su tercer intento luego de las manifestaciones y llamados a boicot por parte de la ACES que han impedido el normal desarrollo del proceso.

En este tercer intento, están habilitados 17 locales en la Región Metropolitana y Valparaíso. Según la directora del Demre, Leonor Varas, son 600 personas las que trabajarán en el proceso y enfatizó que no hay posibilidad de una cuarta PSU. "Esta es la última oportunidad, no hay más después de esto", dijo.

Una de las estudiantes que presentará el examen por tercera vez es Antonia Moyano, quien comentó a La Tercera que este proceso "ha tenido muchas repercusiones en mi salud mental". La estudiante vive en la comuna de Puente Alto y debe trasladarse hasta Estación Central para dar la prueba de Lenguaje.

Moyano sostiene que esa situación "me da a entender que al Demre no le interesa si no tenemos transporte o dinero para llegar (al local del examen). Ellos (el Demre) solo quieren que se rinda la PSU, sea como sean las condiciones".

Mario Aguilar: "Este es un proceso que está invalidado"

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tildó la actitud del Demre y del Consejo de Rectores (CRUCh) de "negligente" y aseguró que "este es un proceso que ya está absolutamente invalidado y que ha estado lleno de situaciones perjudiciales para los estudiantes".

También criticó el rol de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, señalando que "solo ha sacado la voz para anunciar sanciones, presión, criminalización y amenazas".