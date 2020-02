Derecha se frota las manos y la oposición rasga vestiduras tras fracaso de la acusación constitucional contra Guevara en el Senado

El año legislativo terminó pésimo para la oposición, luego del rechazo del Senado a la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara. El libelo no alcanzó el quórum de 22 votos y las 4 ausencias en el banco opositor y los dos DC que optaron por la abstención, gatillaron una ola de recriminaciones en el Congreso.

En el lado oficialista, tras la votación en el Senado, solo hubo satisfacción. Guevara aseguró que “es justo lo que ha ocurrido hoy en el Senado”, aprestándose a reanudar sus funciones de las que estaba suspendido después de la votación en la Cámara de Diputados. Por su parte, el ministro del Interior Gonzalo Blumel celebró el rechazo a la acusación y la catalogó como un “triunfo del sentido común y la sensatez”, pidiendo que desde marzo la oposición cambie su estrategia y propicie la búsqueda de acuerdos.

“Espero que después de esta acción, a la vuelta del receso legislativo en marzo, podamos dejar esta etapa de confrontación atrás, podamos dejar este permanente enfrentamiento y podamos enfocarnos en lo que la gente nos pide. ¿Y qué nos pide? Enfocarnos en los temas centrales de la agenda social, nos pide poder retomar la cotidianidad y brindarle seguridad y tranquilidad a los ciudadanos”, indicó Blumel.

Si bien la oposición tiene mayoría para haberse impuesto (24 votos), las ausencias de parlamentarios opositores fueron claves. A las inasistencias de José Miguel Insulza (PS), Rabindranath Quinteros (PS) y Felipe Harboe (PPD), ya conocidas desde ayer, se sumó esta jornada la de Ximena Rincón (DC) que terminaron por favorecer al jefe del gobierno regional. Otro factor sorpresivo fueron las abstenciones de los senadores DC Jorge Pizarro y Carolina Goic. Finalmente, por 18 votos a favor, 15 en contra, 2 abstenciones y un pareo, el libelo fue rechazado en la Cámara Alta.

Los jefes de los principales partidos oficialistas, Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Mario Debsordes (RN) también celebraron la votación.

La senadora gremialista sobre todo agradeció la abstención de sus colegas DC Goic y Pizarro, señalando que “nos llena de esperanza que haya habido dos senadores que tuvieron el coraje de votar sin miedo, en conciencia”.

Desbordes, por su parte, acompañó a Guevara, militante de su partido en esta instancia, tras lo cual valoró la “disposición de varios parlamentarios de la oposición de rechazar o abstenerse”. Igualmente, recordó que Guevara lleva suspendido dos semanas y en este lapso “han ocurrido los hechos más violentos en más de tres meses y eso demuestra de manera muy clara que da lo mismo quien sea intendente de la Región Metropolitana, Valparaíso o Valdivia, porque los violentistas van a seguir actuando igual”.

Malestar opositor

En la vereda contraria, los diputados que ayer defendieron la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara recibieron con malestar la decisión del Senado de rechazar el libelo.

“El Senado hoy cometió un error, la señal que le esa dando al país es que el intendente, cualquier intendente o cualquier autoridad tiene la facultad de infringir la Constitución pero al mismo tiempo la violación de los derechos humanos”, disparó la diputada Alejandra Sepúlveda, quien integró junto al socialista Jaime Naranjo y el frenteamplista Diego Ibáñez la comisión.

Sepúlveda añadió que “me ha sorprendido la irresponsabilidad de los senadores y senadoras que hoy no están y no votaron. Esa es una tremenda irresponsabilidad que no había visto nunca en el Parlamento frente a una crisis como la que hoy tenemos en el país”.

En la misma línea, el diputado socialista Jaime Naranjo fustigó a los parlamentarios opositores que optaron por no concurrir a la Cámara Alta a votar el libelo.

“Es lamentable, nos vamos con un sabor amargo, triste. Esperábamos que el Senado entendiera que los derechos humanos y la dignidad de las personas está por sobre todo (…) Que juzgue el país a los senadores que no estuvieron hoy día”, dijo el diputado socialista.

Para Diego Ibáñez, “hoy cada senador tenía la responsabilidad de cumplir con su cargo que es venir a la sala, escuchar argumentos y votar. Independiente del voto, esperábamos que al menos ese principio de cargo público por el cual se les paga con platas de todos los chilenos, se cumpla. La ciudadanía va a tener que enjuiciar a estos senadores”.

Respecto al futuro de la oposición, Sepúlveda indicó que “queda francamente dividida (…) y amerita una reflexión lo antes posible en relación a lo que está pasando por lo menos en el Senado. Lo que me preocupa es que no hubo ninguna coordinación ni decisión política desde la oposición de defender los derechos humanos frente a la crisis que hoy día tenemos”.

Ibáñez complementó lo anterior señalando que la acción de estos senadores “degrada la unidad como oposición” y le da “una pésima señal para el país”.

También desde la Cámara, la diputada comunista Carmen Hertz cuestionó a los “senadores de “oposición” que se fueron de vacaciones (…) deberán responder a la ciudadanía por su desfachatez y deslealtad”.

Paños fríos de Heraldo Muñoz

Por su parte, el presidente del PPD Heraldo Muñoz intento desdramatizar el resultado, señalando que el Senado actúa como jurado y por lo tanto “no hay orden de partido”.

“Sin embargo a futuro debiéramos trabajar mucho más la sintonía entre la Cámara de Diputados y el Senado. Que esto sea una lección. Mientras más coordinación se tenga, mejor”, aseguró.