Partido del orden “salva” al intendente Guevara y se cae la acusación constitucional en el Senado

De nada sirvieron los llamados de parlamentarios de la oposición dirigidos a los senadores del sector a hacerse presentes esta jornada en la Cámara Alta para votar la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara, quien podrá retomar sus funciones. Finalmente, por 18 votos a favor, 15 en contra, 2 abstenciones y un pareo, el libelo fue rechazado en el Senado.

La acusación requería de la mayoría de senadores en ejercicio para ser aprobado (22 votos), pero si bien la oposición tiene mayoría para haber impuesto su posición (24 votos), las ausencias de los senadores del denominado “partido del orden” (PS-PD y DC) fueron claves para salvar en definitiva al militante RN.

A las inasistencias de José Miguel Insulza (PS), Rabindranath Quinteros (PS) y Felipe Harboe (PPD), ya conocidas desde ayer, se sumó la de Ximena Rincón (DC). Juan Pablo Letelier (PS) a última hora decidió viajar al Congreso, y llegó al filo de la votación. Pero su esfuerzo fue infructuoso, porque su voto no fue suficiente para inclinar la balanza.

Otro factor sorpresivo en la discusión lo aportó el senador DC Jorge Pizarro, quien sostuvo ante sus pares que “esta acusación no va a ser aprobada porque no tiene los votos”, tras lo cual anunció su decisión de abstenerse. "Si voto a favor puedo caer en lo cómodo, traicionando la convicción que me formé que no hay mérito jurídico en esto. Si voto en contra me puedo dejar llevar por la pasión política”, argumentó.

El mismo camino eligió su compañera de bancada, Carolina Goic, quien planteó que “si uno evalúa la actuación del intendente Guevara claramente que está al debe, claramente que no lo ha hecho bien”. Sin embargo, planteó que "no estoy en condiciones de aprobar” el libelo, por lo que se inclinó por la abstención, una opción que en la práctica que se suma al rechazo.

El Gobierno, en tanto, se desplegó por Guevara en el Senado: los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Felipe Ward (Segpres) y Cristian Monckeberg (Vivienda), ex presidente de RN, acompañaron al intendente en la jornada de la votación. Mientras, en la Moneda el presidente Sebastián Piñera también dirigió un mensaje de apoyo a su intendente: "Confío en que el Senado no le va dar curso porque significaría debilitar la capacidad del Estado para garantizar el orden público", indicó tras una actividad con a mesa del agua.

Los argumentos de lado y lado

En sala, el senador Alejandro Guillier justificó el libelo señalando que "hay descontrol en las filas policiales y nadie quiere hacerse cargo (...) el Gobierno se acabó". “Estamos en un cuadro de ingobernabilidad y de pérdida del orden público". En la misma línea, Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que “la estrategia de copamiento no era adecuada, necesaria ni proporcional" y sostuvo que "el intendente no ha estado a la altura de su responsabilidad".

En la oposición también hubo críticas a la calidad del libelo. De acuerdo al presidente del Senado Jaime Quintana (PPD), la acusación constitucional contra Guevara tiene “deficiencias” y es "menos rigurosa que aquella contra el ex ministro Chadwick". Pero advirtió que “no tenemos otra herramienta para decirle al Gobierno que su política de la guerra tiene que parar”, por lo que votó a favor del recurso.

Desde Chile Vamos se fustigó la actitud de la oposición, no solo por impulsar una acusación que catalogaron de “injusta”. El senador RN Manuel José Ossandón, también acusó que los senadores a favor de la acusación contra Guevara “no estuvieron ayer en la sala” cuando los diputados integrantes de la comisión Especial plantearon su defensa de la acusación y la defensa del jefe regional también hizo valer sus argumentos. “Yo por último me di la lata de escuchar todas esas horas los argumentos en contra y a favor”, dijo el ex edil de Puente Alto. Luego, en sala, recalcó que “esta acusación debe ser declarada inadmisible antes que improcedente".

También desde el oficialismo, el senador Iván Moreira sostuvo que “hay en la acusación omisiones y contradicciones que hacen imposible su aprobación" y respondió al excandidato presidencial: "El Gobierno no se ha acabado señor Guillier (...) aquí ha habido un plan de debilitar el Estado de Derecho". Por su parte, el senador UDI David Sandoval sostuvo que la acusación contra Guevara no tiene ningún fundamento y que "debió ser frenada en la Cámara de Diputados".

Pero tras varias horas de argumentaciones, en las filas de la oposición, se asumía la derrota. Desde el hemiciclo, el senador Alejandro Navarro admitía que “esta es la crónica de una acusación constitucional rechazada. El intendente va a seguir en su cargo".

Finamente, el intendente acusado de infracción a la Constitución por impedir el derecho a reunión debido al polémico copamiento preventivo implementado en Plaza Italia, zafó de la acusación y podrá volver al edificio de la Intendencia Metropolitana. Corrió una suerte distinta a la de Andrés Chadwick, el exministro del Interior condenado a no ejercer cargos públicos por cinco años.

Tras la votación en el Senado, solo hubo satisfacción por parte del Gobierno. “Ahora a trabajar por los vecinos”, dijo Guevara, junto con agradecer el respaldo recibido de los partidos del Gobierno y el oficialismo. “Fue una acusación tremendamente injusta (…) Es justo lo que ha ocurrido hoy en el Senado”, dijo el intendente.

Por su parte, el ministro del Interior Gonzalo Blumel celebró el rechazo a la acusación constitucional contra Guevara: “Fue un triunfo del sentido común y la sensatez”, dijo, pidiendo que desde marzo la oposición cambie su estrategia y propicie la búsqueda de acuerdos.