Secretario general de la CUT reconoce "tensiones" en la Mesa de Unidad Social: "Ha habido descoordinaciones que no ayudan en este proceso"

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, reconoció que "ha habido algunas tensiones" al interior de la Mesa de Unidad Social, y consideró que ha habido liderazgos dentro de la organización cuyas declaraciones "han sido destempladas, descoordinadas, que no ayudan y que no han sido convenidas con nadie, sino que son a título personal".

En esa línea, Díaz rechazó -en entrevista con La Tercera- las declaraciones del líder del movimiento No+AFP, Luis Mesina, de marcar "AC" en el voto de plebiscito para una nueva Constitución del 26 de abril próximo.

"El adversario está en frente, no quiero fijarme en los errores que gente cercana a nosotros ha cometido, pero hay cosas que no ayudan, y cada uno es grande para saber cuáles son. Llamar a marcar el voto no fue una decisión ni compartida ni la más inteligente", recalcó el secretario general de la CUT.

Respecto a las tensiones que ha habido al interior de la Mesa de Unidad Social, El líder de la CUT sostuvo que "nunca es fácil coordinar a tanta gente que representa a tantos sectores distintos. En ningún caso Unidad Social pretende reemplazar la espontánea protesta social que ha habido, pero yo diría que siempre la coordinación se puede mejorar. Y, sin lugar a dudas, a veces ha habido descoordinaciones que no ayudan tampoco en este proceso".

"Es evidente que hay matices y diferencias al interior de Unidad Social. Somos organizaciones distintas y hemos tenido opiniones distintas en algunas materias. A nosotros nos parece inútil, por ejemplo, incorporarle rayado o cosas al voto. Hay que ser claros para el 26 de abril y marcar por el “apruebo” y por la convención constitucional. El resto es desorden y no ayuda. Pero estas diferencias son menores, lo que importa al final es que tenemos unidad en la necesidad de cambiar la Constitución", agregó.