Viuda de Álex Núñez, fallecido tras golpiza de Carabineros: "No se imaginan el daño que han provocado con los niños"

"No se imaginan el daño que han provocado con los niños, porque él era su partner, el que salía con los chiquillos, los llevaba al estadio, a jugar a la pelota... era parte de su vida. Entonces, ahora ¿cómo llenamos esa ausencia?". Esa fue la declaración de Natalia Pérez, viuda de Álex Núñez, trabajador eléctrico que falleció luego de recibir una fuerte golpiza por parte de Carabineros el 20 de octubre en la comuna de Maipú, en el marco del estallido social.

En conversación con 24 Horas, Pérez sostuvo que ese día "lo veo todo golpeado. Le empiezo a preguntar que qué le había pasado, me dice 'me pegaron los pacos' y le pregunté cuáles eran, si los que sacaban parte o los otros. Él me dice 'no, los que parecen tortugas ninja'".

"El SAMU llegó rápido, lo evaluaron, lo entubaron en la casa y se lo llevaron a la Posta Central. Hablé con la doctora y ella me dijo que el Álex tenía un edema cerebral, un TEC cerrado, fractura de cráneo y problemas en los pulmones", agregó.

A raíz de estos hechos fue que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte. Sostienen que la participación de los uniformados es un hecho no controvertido en la causa.

Al respecto, el abogado querellante, Cristián Cruz, sostuvo que "Carabineros se dedica a torturarlo de una manera obviamente brutal y salvaje. Hemos visto las imágenes de lo que ocurrió con el joven en Puente Alto, donde carabineros de civil y uniforme —cuál lumpen— se bajan de los autos, golpean al joven y huyen a toda prisa. ¿Cuál es la diferencia entre los delincuentes y carabineros en ese acto?".

Además, la querella consigna la denuncia de un subteniente de Carabineros, quien aseguró que dentro de la institución existe "un concierto entre algunos de sus integrantes (que individualiza con sus nombres y apellidos), para tratar de ocultar las circunstancias en que Álex Núñez fue brutalmente golpeado, y a la vez, inculpar a otros carabineros".