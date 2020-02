Atria inscribe partido “Fuerza Común”: “Necesitamos un triunfo resonante del apruebo y en la Convención Constitucional”

En medio del proceso constituyente, el abogado constitucionalista, Fernando Atria, concurrió hoy al Servicio Electoral (Servel) para hacer oficial la inscripción de un nuevo partido político llamado Fuerza Común.

El exmilitante del Partido Socialista, presidente del proyecto, explicó que Fuerza Común nace para hacer una política distinta, que sea una manifestación del poder de los ciudadanos. “Queremos contribuir a crear condiciones para la organización de cara al proceso constituyente. Seremos una vía más para que la fuerza que irrumpió el 18 de octubre pueda organizarse para el plebiscito y para la Convención Constitucional. La fuerza que hizo posible ese esfuerzo necesita dotarse de una articulación, para contribuir a eso nace Fuerza Común. Queremos una política distinta, que sea una manifestación del poder de nosotros, los ciudadanos”, dijo el abogado constitucionalista al definir los objetivos del nuevo partido.

Fuerza Común se suma a otros grupos que han decidido convertirse en partidos en medio de este proceso. Uno de ellos es Fuerza Cultural, integrado por un grupo de ciudadanos ligados a la cultura, el Partido por la Dignidad, del cual James Hamilton y Claudio Narea decidieron separarse tras nueve días de militancia y el Movimiento por una Constituyente Democrática.

Según el abogado constitucionalista, “nosotros no venimos con la solución. Hay muchas iniciativas, las saludamos todas. Sería grave para el futuro de Chile que esta fuerza social que hizo posible la discusión constituyente, por no poder organizarse, no pueda ser incidente”.

"Nosotros no nos creemos mejores que el resto, simplemente aquí hay una vía más posible para que esa fuerza que irrumpió pueda organizarse para el plebiscito del 26 de abril, en que necesitamos un triunfo resonante del apruebo y luego en la Convención Constitucional en la elección del 12 de octubre y su desarrollo posterior”, subrayó Atria en la presentación.

Orgánica paritaria

De acuerdo a sus fundadoras y fundadores, Fuerza Común surge como una iniciativa para ganar en abril y contribuir en la elaboración de una nueva Constitución. Para eso explican que levantarán asambleas comunales que definirán sus líderes y candidatas y candidatos a la Convención.

El objetivo de la nueva colectividad es “recuperar para Chile la soberanía de sus ciudadanas y ciudadanos, soberanía expresada en una nueva Constitución redactada por delegadas y delegados constituyentes electas y electos de manera universal y democrática”.

Asimismo, el proyecto plantea la intención de reinventar el concepto de partido político y buscan construir “una orgánica democrática, paritaria, transparente y comprometida éticamente con la representación de las demandas del pueblo”.

Para esta nueva colectividad la diversidad es clave. Al respecto, Erica Montecinos, asegura que “no queremos que la disidencia sexual esté ajena a estos espacios. Queremos representar las preocupaciones de la diversidad y disidencia sexual. Chile cambió y eso no puede ser sin lesbianas, bisexuales, trans y las diversidades”.

Los representantes del nuevo proyecto, luego de entregar las escrituras para la constitución del partido, tienen 6 meses para recolectar las firmas que lo convertirán en un partido político oficial a nivel nacional.