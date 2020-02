Las explicaciones de Hasbún por la trama de corrupción que lo involucra: "Estoy siendo víctima de una tergiversación para sacar provecho económico"

Después de una semana en que se filtró un audio donde ofrecía hacer gestiones con una autoridad a cambio de dinero, el ex diputado Gustavo Hasbún dio explicaciones sobre lo que a todas luces parece una trama de corrupción. La conversación que es parte de una investigación que lleva adelante la fiscalía en la Araucanía por posible corrupción en el MOP, complica al parlamentario en la medida que puede ser acusado de cohecho o tráfico de influencia. Por eso Hasbún se apura en explicar que su verdadera intención era prestar una asesoría al empresario de la región Bruno Fulgeri.

"Si uno sigue el hilo de la conversación lo que él necesitaba eran recurso de reposición, recursos de carácter administrativo, que sea en el propio ministerio o en la Contraloría General de la República, para que en el fondo se revocaran las medidas que se habían adoptado en contra de su empresa", afirmó en entrevista con El Mercurio.

"El resto es un invento, una farsa, una manipulación para la estrategia que tiene este sujeto, que finalmente es que, con todo este escándalo, el MOP le revoque la suspensión en el registro de proveedores y, además, le devuelva las boletas de garantía que fueron cobradas por incumplimiento de contrato", aseguró.

Hasbún reconoce que mantiene una empresa de "asesorías técnicas" pero que no se dedica al lobby. "Mi empresa tiene un objetivo completamente distinto. Está orientada básicamente a situaciones de crisis, de manejo de crisis, no de lobby. Yo no estoy para hacer lobby, estoy exclusivamente para entregar las herramientas para que mis clientes puedan solucionar sus problemas", enfatizó. El ex diputado recalcó que todo lo hace por las vías institucionales. "Cada vez que se ha necesitado algo, se ha pedido a través o de Transparencia o Ley de Lobby. Por lo tanto, aquí nada se ha hecho oculto", dijo. El ex parlamentario dice que nunca ha usado las amistades que le dejó la política "porque la verdad no he tenido necesidad.

Hasbún asegura que este caso le ha traído un impacto negativo en su esfera familiar, afirmó que siente "pena por mi familia porque se está tergiversando todo y uno está terminando enlodado en una situación irregular, que además no tenía ningún sentido". Hasbún se mostró disponible para declarar en la justicia en el marco de los casos de corrupción que se investigan para demostrar que como él dice, es inocente. "Yo quiero ser inocente y demostrar mi inocencia... No tengo nada que esconder, no existen dos verdades", aseguró.

En el mismo sentido, aclaró que ha sido respaldado por la presidenta de su partido, la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. E insistió en que no ha cometido delitos. "Estoy siendo una víctima de una tergiversación, de una manipulación de la información para sacar un provecho económico de parte de este sujeto, algo que es inaceptable", concluyó.