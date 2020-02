“No tiene justificación pedagógica”: Colegio de Profesores cuestiona ingreso anticipado a clases en más de 800 colegios

El Colegio de Profesores no vio con buenos ojos la decisión de más de 800 colegios de todo el país de adelantar el inicio de clases para sus estudiantes esta semana. El gremio asegura que se trata de una medida para mejorar en la “cuestionada” prueba Simce y que el rendimiento escolar no se logra con más horas, sino que con mayor pedagogía en las clases, actividades extra programáticas y familiares.

Mario Aguilar presidente nacional del Colegio de Profesores, explicó que “la decisión de algunos colegios de adelantar el inicio a clases esta semana, es decir, casi diez días antes del inicio oficial en todo el país, es pedagógicamente una decisión que no tiene justificación”.

Para el dirigente, el adelanto del inicio de clases tiene que ver “básicamente con el interés de algunos colegios de aumentar los puntajes en el Simce, el que está hoy día fuertemente cuestionado, y ya hay cierto consenso en el país, en los círculos académicos, respecto a cuestionar si el Simce se puede asociar a buena educación necesariamente. Por lo tanto, es una medida que desde el punto de vista pedagógico no tiene ninguna justificación y además afecta fuertemente a las familias”.

Aguilar recordó que en Chile el 70% de las familias tienen sus vacaciones en el mes de febrero, por lo que tendrán que anticipar una semana su regreso a la rutina del año, afectando su descanso y el compartir en familia.

Además, enfatizó en que como Colegio de Profesores en años anteriores han dicho que adelantar el ingreso a clases no es una buena medida, que no trae beneficios pedagógicos para los estudiantes. “Hay que recordar que Chile tiene la más alta carga académica en cuanto a horas. En Chile se estudian en promedio más de mil cien horas al año en circunstancias que el promedio OCDE está bajo los 900 y países como Finlandia, que se le reconoce como referente de materia educacional, tienen un promedio de 800 horas al año”, dijo Aguilar.

“Entonces no tiene que ver tanto con cantidad de horas, sino que con un buen trabajo pedagógico en las horas en las que se está en el colegio y el tema familiar, el compartir con los amigos y que los niños tengan derecho al deporte y a otras actividades no solo a estudiar, también es importante en la formación de una persona. Por lo tanto, esta no es una buena medida”, enfatizó el presidente nacional del Colegio de Profesores.