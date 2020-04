La mano de Larroulet: Ximena Ossandón asegura que "está todo orquestado" contra el plebiscito y apunta al jefe del Segundo Piso

"Esto es como la orquesta del Titanic, al parecer está todo orquestado para que el plebiscito no funcione". Así de tajante fue la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, refiriéndose a las declaraciones de Chile Vamos y el Gobierno poniendo en duda la realización del plebiscito constituyente programado para el 25 de octubre.

Si bien este martes el ministro del Interior Gonzalo Blumel indicó que hay un “itinerario vigente” tratando de cerrar la discusión, en la oposición y en el oficialismo no pasan por alto las declaraciones del domingo del Presidente Sebastián Piñera, quien dijo que ante la crisis económica producto de la pandemia del coronavirus, el plebiscito se podría volver a discutir. O los mismos dichos de Blumel en una entrevista del fin de semana con La Tercera a favor de “racionalizar” el calendario electoral, todo muy en línea con el debate lanzado por los “coroneles” de la UDI, Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick.

Para Ximena Ossandón no se trata de algo casual. En conversación con el canal Vía X, la parlamentaria sostiene que "no creo que sea algo casual. Primero Blumel habla de postergación, después Piñera apunta a la crisis económica y en paralelo salen cartas en diarios y hasta encuestas preguntando por eso. Yo estoy viejita ya y sé de estas cosas".

La congresista hizo ver lo peligroso que resulta la jugada del Ejecutivo, tomando en cuenta el contexto de crisis social que arrastra el país. “Acá el Gobierno no ha calculado que una segunda ola de estallido social sería peor que cualquiera de las crisis que estamos viviendo", advirtió.

Consultada respecto a quien sería el artífice de esta nueva agenda de La Moneda, la militante RN no titubeó en señalar al jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet.

"Que me perdonen si estoy siendo injusta, pero creo que acá nuevamente está la mano del segundo piso y de Cristián Larroulet (...) yo he visto cómo la Moneda giró en esto, estaba muy pro plebiscito y ahora no quiere el plebiscito. Pienso en La Moneda y pienso en Cristián Larroulet. Hay un sector de derecha más extremo que nunca ha querido el plebiscito", sostuvo.

Ossandón siguió con su crítica, señalando que "no se entiende que por un lado se hable de nueva normalidad o retorno seguro y, por el otro, se especula con el plebiscito. Yo entiendo que si hay un problema sanitario grave en octubre, no podríamos hacer la elección. Pero el plebiscito se debe hacer sí o sí. Tenemos una deuda con la gente por las demandas sociales que no hemos cumplido".

"A mí me parece que acá se tiene que dar una condición sanitaria normal, porque el plebiscito tiene que ser legítimo y todo el mundo tiene que tener la posibilidad de ir a votar para que el resultado sea legítimo y el día de mañana no tengamos problema", indicó.

La parlamentaria planteó varias alternativas para la realización del plebiscito, entre ellas, una votación que se haga durante toda la semana. "Lo que yo no estoy de acuerdo es que desde ya se empiece a pavimentar un camino para un tema que a mí me parece que es tremendamente relevante. En el mundo político estamos en deuda con las demandas sociales. Tenemos que responder”.