Lavín sigue jugando la carta del outsider: “No es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía de la vuelta a clases”

Si hay alguien en Chile Vamos que no tiene problemas en correr con colores propios, ese es Joaquín Lavín, quien este lunes fue enfático en señalar que “no es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía la vuelta a clases” al menos en la Región Metropolitana.

Los dichos del alcalde UDI de Las Condes son un nuevo balde de agua fría a la apuesta del Gobierno hacia una “nueva normalidad” o “retorno seguro”, tomando en cuenta que provienen de la principal carta presidenciable del sector, y que además ha incrementado su visibilidad durante esta pandemia con su fuerte presencia en matinales y programas de televisión, un punto del que toman nota en La Moneda.

Pero las declaraciones de Lavín solo vienen a poner en jaque una estrategia que ya quedó en entredicho a la luz del explosivo aumento de casos de Covid-19 registrados en los últimos días. El nuevo contexto ha obligado a la administración Piñera a cambiar su discurso, lo que se vio reflejado el fin de semana en el giro dado por el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien asumió los preocupantes números de la Región Metropolitana y comenzó a hablar de “la batalla de Santiago”. Esto gatilló además la decisión -tras una reunión extraordinaria en La Moneda- de decretar cuarentena en nuevas comunas, como un gesto de endurecimiento de las medidas.

En este contexto, las últimas cifras han obligado a poner en el congelador el discurso de normalización que había enarbolado el Gobierno, y frenar un plan de tres partes que contemplaba retorno de funcionarios púbicos al trabajo presencial, vuelta de los trabajadores a sus actividades en el sector privado y regreso a clases.

Pero según Lavín, todavía no es tiempo para eso. “A lo mejor los funcionarios públicos tenemos que volver a trabajar, y los municipios los estamos haciendo porque tenemos que servir a la gente, pero creo que no es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía de la vuelta a clases, estoy hablando en la RM, sobre todo por el punto de inflexión que estamos viviendo” dijo tras una reunión en el Ministerio de Defensa junto a otros alcaldes de la Región Metropolitana para fijar un enlace directo con el jefe de la Defensa para mejorar fiscalización de cuarentenas y toques de queda.

El mismo Lavín estuvo en el centro de la polémica por su decisión de abrir el Mall Apumanque como plan piloto, lo que solo duró una jornada. “El plan piloto funcionó bien, pero el problema es que se da en un contexto distinto (…) me parece que la decisión que no funcione el Apumanque es una decisión acertada a la luz de las cifras que hemos visto después (…) Justamente en el momento del plan piloto el número de casos en la RM y en Chile eran 500 al día, pero el viernes, cuando debía tomar la decisión me di cuenta que el jueves y viernes esto iba aumentando”.

“Si esto hubiera seguido como estaba la semana pasada, a lo mejor no habría habido problema, pero hoy estamos viviendo una situación diferente, y por lo tanto creo que no corresponde que se abran los comercios”, indicó.