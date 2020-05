Mañalich se escuda en la ironía ante críticas y reporte del Minsal arroja segunda cifra más alta de nuevos casos

El Ministerio de Salud ofreció un nuevo balance sobre el avance de la pandemia de coronavirus en Chile. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza informó que hasta las 21 horas del lunes, se registraron 1373 casos positivos de covid-19, 1.317 con síntomas y 56 asintomáticos. Se trata de la segunda cifra más alta de casos diarios.

Con esto, el número total de contagios llega a 22.016 desde el inicio de la pandemia a principios del mes de marzo.

La autoridad lamentó además la muerte de 5 personas, con lo que el total nacional llega a 275 fallecidos. También informó que 10.710 personas se han recuperado del virus.

Por otra parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga recalcó que hay 470 personas hospitalizadas, 356 con ventilación mecánica y 77 en estado crítico. Agregó que se realizaron 7.964 exámenes PCR y hay 640 ventiladores disponibles.

Zúñiga también hizo hincapié en que es necesario el buen comportamiento de la ciudadanía para superar la pandemia. "Hoy 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos, y hacemos un llamado a tomar y reforzar esta medida preventiva".

Al comienzo del reporte diario, el ministro de Salud Jaime Mañalich volvió a manifestar preocupación por el aumento de casos positivos en Santiago, pero destacó al mismo tiempo a ciudades como Arica y Osorno, donde hay una tendencia a la baja.

Además, mencionó que "tenemos una tasa de letalidad por covid-19 que ha ido bajando y queremos hacer un llamado a la tranquilidad porque seguiremos enfrentando esta pandemia".

"Este no es momento para mezquindades sino que es para enfrentar con claridad un desafío histórico para nuestro país".

Las ironías de Mañalich

El secretario de Estado fue consultado respecto a los ejemplos de "nueva normalidad" entregados en balances anteriores, como el salir a tomar un café o una cerveza, tomando las medidas sanitarias correspondientes. Consultado respecto a si dichas medidas siguen vigentes para aquellas personas que están en comunas sin cuarentena, dijo: "Lo que coma cada persona que no está en cuarentena, o lo bebida que tome, en realidad no es nuestra preocupación (...) si alguien le gusta más la Coca-Cola o la Pepsi Cola no lo vamos a poner en un decreto".

"Lo que sí ponemos -agregó- es que un lugar de reunión social, donde estamos preocupados de que no haya contagio, tiene que haber lavado de manos, tiene que haber un metro de distancia, no puede haber cuatro personas juntas. Esos son los principios básicos".