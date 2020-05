18 diputados entran a cuarentena preventiva por haber estado en contacto con abogado posiblemente contagiado con Covid-19

Se encendieron las alarmas en el la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que un abogado de las comisiones de Obras Públicas y de Pesca notificó a la mesa que un familiar con el que tiene contacto directo había dado positivo por Covid-19.

De inmediato, la directiva comandada por el RN Diego Paulsen activó los protocolos que buscan evitar la propagación del virus al interior de la institución.

Debido a esto, Paulsen decidió "suspender la sesión especial de mañana. No podemos sesionar sin tener la certeza que está ocurriendo. Podemos ser un foco masivo y no vamos a arriesgar a ningún funcionario ni a ningún parlamentario”

Esta sesión de mañana se pude hacer de forma telemática. Para ello, se requiere un quórum de 2/3, pero "no se puede negar el acceso al Congreso. No íbamos a arriesgarnos a tener en la sala 50 diputados. Por eso decidí suspender ya que no se puede hacer 100% telemática".

Hasta ahora no se ha confirmado que el abogado sea portador del Covid-19. Pero, como medida precautoria, 18 parlamentarios entraron en cuarentena precautoria por haber estado en contacto con el profesional.

Dicho resultado del examen del abogado será informado mañana.