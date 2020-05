"¿Eso es modernizarse?": Mujer de 70 años cuenta su experiencia con las largas filas al cobrar la pensión de su madre de 100

A través de una carta publicada en el diario El Mercurio, Victoria Nieto, una anciana de 70 años, cuenta su experiencia para poder cobrar la pensión de su madre, que tiene 100 años, ya que debido a problemas en la entrega de montos, se ha visto obligada a salir y realizar largas filas.

"El cheque no llegó en enero, febrero ni marzo", contó. Según su relato, el año pasado ya les había ocurrido. La solución no estaba en internet. Tenía que salir a la calle. "Luego de una larga fila en la calle y posterior espera dentro del establecimiento del IPS, me resolvieron el problema con dos documentos distintos", cuenta.

"Ahora me falta hacer otras dos largas filas para cobrar un pagaré —por los otros meses— en el BancoEstado, que, según me explicó la funcionaria, debo presentar en la caja y luego de tres días hábiles estaría acreditado el pago", explica en la misiva, agregando que debe "volver a hacer la fila para que me lo paguen".

La mujer, para agilizar el proceso, le sacó justo una Cuenta Rut a su madre, ya que después de los 100 años no se puede sacar. Ahí pidió "que le depositaran los fondos a esa cuenta, pero me dijeron que no se va a poder hasta julio".

"¿Y antes de eso? No se sabe si los cheques van a llegar, porque están con un problema y los estaban mandando a otra sucursal", comenta.

Tampoco ha podido obtener ClaveÚnica para ella. "Me dijeron que lo tenía que hacer ella presencialmente o verlo por internet, pero yo lo intento por internet y es imposible, me bota del sitio una y otra vez. No se puede acceder a la página", asegura.

Victoria vive con su madre de 100 años y su esposo, de 97. Los tres son grupos de riesgo, pero en la carta Victoria dice que su situación no es crítica, pues no tienen enfermedades de base ni problemas económicos. "Yo no voy al supermercado porque pido por Cornershop, pero porque puedo hacerlo. Cuando escribí, lo hice con el dolor de la gente que no puede hacerlo. Yo creo que uno tiene la obligación de pensar en quienes no tienen la posibilidad de agarrar el celular y escribir una carta a El Mercurio", dice.

Sobre su situación reflexiona: "Cuatro filas de una a dos horas para cobrar la triste pensión (de viudez). ¿Estaré contagiada a esa altura? Si es que me resiste la columna. 'Quédate en casa' parece un chiste", concluía.

"Yo creo que la modernización del Estado tiene que ver con esto, exactamente con esto: con darle solución a las personas. Cuando se habla de modernización del Estado, uno se imagina que todo tiene que ser por internet, y eso es maravilloso, pero ¿dónde está el llegar a la persona, tener una relación de un ser humano a otro? Eso no se ve", plantea. "Es poner las ayudas dónde y cuándo haya que ponerlas", precisa.

Finalmente pone como ejemplo de modernización lo que hizo con una ayuda entregada por la Municipalidad de Providencia, comuna donde vive: "Le escribimos a la alcaldesa y le dijimos que no lo necesitamos, que por qué no lo focalizan hacia la gente que sí lo necesita", comenta. "¿Por qué esa caja no se va donde de verdad hay gente que no tiene qué comer? Nosotros tomamos la caja y la mandamos con dirección a la Municipalidad de La Pintana"."Para mí eso es modernizarse. La 'modernización' tiene que ver más con dar una solución cuando se necesita que con la sofisticación de los sistemas", concluye.