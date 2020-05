Comisión de Educación de la Cámara descartó suspender cobro de aranceles en universidades

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados descartó de forma unánime la suspensión de cobros de aranceles, y por medio de indicaciones impulsadas por el oficialismo y la oposición, la reemplazaron por la obligación de que todas las instituciones tengan planes de apoyo para sus estudiantes.

De acuerdo a información de La Tercera, la nueva propuesta establece que las instituciones entregarán ayuda económica y académica a aquellos estudiantes cuya situación financiera se haya visto perjudicada.

También se aprobó una indicación que establece que las casas de estudios superior "no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula".

Al respecto, el impulsor del proyecto, el diputado Juan Santana (PS), sostuvo que a pesar de que se mantiene el cobro de los aranceles, "se garantiza la continuidad de los estudiantes en las instituciones de educación superior y que no tendrán que enfrentarse a cobros e intereses abusivos".

"Nunca el proyecto tuvo como objetivo perjudicar a las instituciones, pero estas se sintieron atacadas y reaccionaron como si quisiéramos atacar sus finanzas. Nosotros solo queríamos constatar la realidad que vive el país, que es que miles de familias no pueden pagar su arancel", agregó.

Por otra parte, el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que es necesario mantener un equilibrio, ya que "por un lado, hay estudiantes que están muy complicados económicamente y, por otro, debemos cuidar que las instituciones de educación superior no caigan en la insolvencia".

Además, el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán sostuvo que "otorgar una situación de no pago de aranceles era ponerles la lápida a las instituciones, no habría que resistir los embates de esa situación. Lamentablemente, los parlamentarios partían de la desconfianza de que las instituciones no estamos haciendo nada por los estudiantes, y eso no es así".