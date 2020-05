Analistas desmenuzan la semana para el olvido de RD tras la polémica por las donaciones: se pone en jaque la moral y el discurso político del partido

Hace una semana, el diputado Renato Garín destapaba la olla. El pasado jueves, el exmilitante de Revolución Democrática (RD) utilizó su cuenta de Twitter para denunciar públicamente que Giorgio Jackson y el resto de la bancada aseguran donar la mitad de su dieta, lo que no es efectivo porque “con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado”.

De inmediato, las redes sociales y el mundo político se volcó a comentar la polémica del partido, la que, de momento, no tiene fecha de término. Si bien desde RD quieren bajarle el perfil al asunto, incluso calificándolo como "polémica artificial", el daño a la imagen del partido ligado al Frente Amplio ya está hecho.

Según analistas políticos, la herida dentro de RD apunta a dos cosas: la condición de referente "moral" que han enarbolado desde su creación, y su discurso político.

Sobre lo primero, el analista Claudio Arqueros dijo que "es un hecho de que hay una contradicción, entonces las consecuencias de esa contradicción han generado una discusión pública que ningún caso es artificial porque el hecho está ahí”.

“Cuando RD se mira al espejo hoy se aparece lo mismo que ellos criticaron y eso llama a una pregunta para una reinvención de su discurso y con explicaciones públicas previas”, explicó, en entrevista con El Mostrador.

A su juicio, esta polémica “obligará a un giro en el relato político de RD para lograr diferenciarse. Pues, de aquí en adelante, sus discursos van a ser leídos con la carga de una posible letra chica".

“Eso tiene una connotación de la cual tiene que hacerse cargo, no solo porque hay un hecho contradictorio que tiene una contradicción moral, porque el relato político con el cual se instala RD es precisamente la crítica a la forma en la que se manipula y se trata el dinero en la política. De hecho, ellos mismo sugirieron una rebaja en la dieta, porque les parecía impresentable el que los parlamentarios se beneficiaran de estos dineros”, indica.

“Eso no es una polémica artificial, pero segundo además tiene una connotación no menor, e insisto y en esto estoy siendo majadero, porque el relato político medular de RD en donde criticaban los hábitos de la clase política, entre ellos estos mismos, por eso ellos proponen la rebaja del sueldo de los parlamentarios, y ellos están haciendo prácticamente lo mismo”, afirmó. “Esto va a obligar a una reinvención del relato político de RD a no ser que las presiones desde el punto de vista mediático se apaguen rápidamente o esto pase sin pena ni gloria y yo creo que es no va a ser así, porque esto requiere explicaciones necesarias y merecidas. Esto también tiene un trato político, ya que acá hay situaciones que son equivalentes desde el punto de vista más potentes porque sugieren una traición al relato político”, finalizó.

El problema es otro

Para Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, esta denuncia de Garín sí es una polémica artificial, ya que "se está comparando la situación que vivieron algunos partidos políticos, respecto del financiamiento ilegal de la política con el caso de Revolución Democrática y yo creo que son situaciones totalmente incomparables y que no tienen nada que ver”.

"En segundo lugar, cuando uno observa las declaraciones de Giorgio Jackson en el pasado, él claramente y reiteradamente señaló que los recursos iban al partido y, por lo tanto, también el debate de las donaciones a mí me parece un poco artificial e inflado por parte de las redes sociales y algunos medios de comunicación, porque si uno ve la trayectoria de las declaraciones y él siempre dijo que esos recursos iban al partido”, explicó.

Quizá lo único que se puede criticar a RD, según Fuentes, es que "eventualmente no comunicaron bien o debieron haber mejorado la transparencia respecto de hacia dónde se destinaban los fondos”.

“Pero más allá de esos errores creo que, dado el contexto cuando partió esto, el partido Revolución Democrática no quería recibir fondos de empresarios, sino que quería reducir sus dietas parlamentarias. Creo que la opción que tomó era razonable, quizá fallaron en comunicar de mejor modo y con más transparencia el destino de los fondos”, afirmó.

Para Fuentes, esta polémica sólo servirá para que se cambie el actual sistema de financiamiento de partidos. “Yo soy partidario de prohibir los aportes privados para evitar las grandes y fuertes desigualdades que hay entre el mundo privado, que tiene acceso a financiar ciertos grupos políticos y no a otros y, por lo tanto, se genera una fuerte desigualdad”, indicó.

“Creo que el Estado, al igual que el modelo europeo, debe asumir un rol más relevante al financiamiento de campaña, para evitar esta mercantilización de las campañas políticas en donde se depende más del mercado, de tu capacidad de ahorro (el caso de RD) o del acceso a recursos financieros, como es el caso de la derecha”, finalizó, agregando que "el tema de fondo es la desigualdad que existe y cómo se puede hacer política, campaña y todo lo que requiere una democracia, ya que necesitamos campañas, necesitamos información, los ciudadanos tienen que votar informadamente, pero para eso se requiere de un modelo distinto y que tenga que ver con condiciones de igualdad en el acceso a recursos y no influencia de grandes grupos de interés en el sistema político chileno”.

Juicio ético pero no legal

Kenneth Bunker, cientista político, considera que esta polémica de RD sí existe, pero no tiene nada que pueda dañarlos legalmente, sino que sólo lo hará de forma ética y moral. “Esto es un juicio ético y moral, no legal, lo que se le está haciendo a Revolución Democrática. Creo que es importante porque ellos se han posicionado dentro del campo político como una voz moral, como un partido, una coalición que viene a renovar la oferta política que presenta una alternativa nueva y más transparente que la que ha existido hasta ahora”, dijo a El Mostrador.

“Entonces obviamente si ellos están proponiendo una vara y un estándar más alto deberían ser ellos los primeros que pasen esa vara con mucha holgura. O sea, si ellos estarán poniendo las normas morales de la política, deberían tener una hoja en blanco impecable y claramente esto no pareciera ser el caso”, explicó.

“Si ellos lo hubieran hecho como lo hace el Partido Comunista (PC) no sería un problema. Lo que pasa es que el PC no anda pidiendo que los demás se comporten a cierto estándar moral, en el PC siempre los diputados han donado una parte importante de su sueldo al partido, pero a nadie le importa porque ellos no son los que andan juzgando a los demás”, precisó.

“Es más que nada una pasada de cuenta en ese sentido”, puntualizó, insinuando que "algo huele mal en esa coalición y que algo no están haciendo bien. Claramente tiene que ver con esta vara moral, sin cumplirla del todo ellos, y segundo de una incapacidad de negociar internamente y de satisfacer todos los liderazgos distintos que se les promete desde el inicio”.

Un aprendizaje para RD

Para el analista político Hugo Herrera,"es complejo el asunto especialmente porque el FA y RD en particular se plantearon en una parada que no es unánime, pero que es muy fuerte, que es una parada moralizante”.

"Cuando tú te eriges en autoridad moral en la política, siempre se vuelve complicado cualquier posible cuestionamiento a tu intachabilidad y, en ese sentido, creo que esta crisis se ha acentuado y ha escalado a niveles que no lo hubieran hecho en otros conglomerados políticos, precisamente porque RD plantea un discurso político moralizante y en ese sentido quedan sujetos a ese mismo esquema moralizante”, dijo a El Mostrador.

Sin embargo, esta polémica podría significar "un aprendizaje para RD, ya que hay dos alternativas: o se deslindan como un movimiento claramente político o persisten en su camino moralizante, lo que los va a llevar a la descomposición en un último término”.

“En principio no es malo que haya un financiamiento de los parlamentarios a sus propios partidos, pero eso hay que regularlo. A lo mejor hay que adecuar la Ley de Financiamiento para que esto se permita, pero todo depende en gran medida de que RD deje esa inmadurez moralizante y ese rigorismo que le impuso de alguna manera Atria y que ha seguido también Jackson y que entiendan que la política no tiene que ser inmoral y que se trata de cómo se puede contribuir a generar consensos y reformas institucionales y contribuir a que la institucional logre expresar y dar cauce a las pulsiones y anhelos del pueblo”, finalizó.