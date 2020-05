Hugo Gutiérrez versus Chile Vamos: TC abre plazo de 15 días para recibir pruebas en el marco del proceso de destitución

En compás de espera sigue la decisión de Tribunal Constitucional sobre el requerimiento formulado por diez parlamentarios de Chile Vamos para que se declare la cesación en el cargo del diputado comunista Hugo Gutiérrez.

Esto, porque en su sesión de hoy, el pleno del TC resolvió recibir pruebas, en un proceso que se extenderá por 15 días, y del que estarán a cargo los ministros Miguel Ángel Fernández y Nelson Pozo.

“Tienen un plazo de 15 días, donde tendrán que probar lo que es imposible probar. Nunca he quemado un regimiento. Nunca he amenazado a ningún funcionario u oficial de Carabineros. No soy el autor de los asaltos, asaltos o lo que sea al Metro de Santiago. No he instado a ninguna rebelión o desobediencia civil”, reaccionó el diputado comunista, quien ha descartado presentarse ante el tribunal, toda vez que le desconoce toda legitimidad.

Gutiérrez añadió que “nadie puede probar hechos inexistentes. Creo que de eso se va a dar cuenta, incluso, entre los mismos integrantes del Tribunal Constitucional”.

Los parlamentarios de Chile Vamos buscan la destitución del parlamentario PC invocando el artículo 60 de la Constitución que permite remover al “diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público”. Entre otros hechos, se acusa al parlamentario por la divulgación de dibujos realizados por niños en que aparecen disparándole al Presidente Sebastián Piñera.

Por su parte, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se mostró satisfecho en que el proceso siga su curso. “Se acogió el recurso y hoy día se ha acogido la causa a prueba, se van a revisar los antecedentes. Atacar a la democracia no es gratis, destruir la democracia no es gratis. Tenemos que cuidar a Chile entre todos", indicó.

Esta jornada, además, los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez decidieron inhabilitarse para conocer esta causa, debido a que Gutiérrez presentó una querella por cohecho contra ambos.

Esta inhabilitación también fue comentada por el diputado Gutiérrez, quien vía Twitter señaló que “me avisan por el correo temprano que los bots no ganaron en su tribunal regalón, y que tuvieron dos bajas, salen de la cancha por tarjeta roja Aróstica y Vázquez”.

El intento de destitución del diputado Gutiérrez también ha sido condenado por la bancada de diputados del PC, que ha catalogado este requerimiento como una “arremetida antidemocrática, parte de una persecución política en contra de un abogado con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos”.