“Por el bien del país, que se encuentra en su hora más oscura”: diputado Mirosevic pide la salida del ministro Mañalich

El diputado liberal por el distrito 1, Vlado Mirosevic, golpeó la mesa en Twitter al pedir directamente la salida del actual ministro de Salud, Jaime Mañalich, con un mensaje directamente dirigido al Presidente Sebastián Piñera. "Por el bien del país, que se encuentra en su hora más oscura (...) Hoy es momento de poner a la mejor persona, en un segundo tiempo, a la cabeza de combatir la pandemia”, argumentó en la red social.

En conversación con El Mostrador, Mirosevic explicó su mensaje, sobre la base de que el ministro ha sido responsable de dirigir una política del Gobierno que “ha estado equivocada y no ha querido escuchar a los expertos”.

El parlamentario recordó que el ministro “primero habló de la 'nueva normalidad', que fue completamente un error y una señal equivocada alejada de la ciudadanía”.

“Segundo dijo que fue un error haber cerrado los colegios, y yo me pregunto cuáles serían los indicadores hoy si no hubiéramos cerrado los colegios”, cuestionó el legislador.

Además, hizo mención a las palabras de la autoridad sanitaria cuando “habló de la meseta y luego volvió en insistir en esta 'nueva normalidad 'para algunas regiones. Puso el caso de Arica y dijo que Arica debiese volver a la normalidad, en circunstancias que hemos visto no es así".

“A esto se suma esta última frase que acaba de decir el ministro, muy desafortunada, en la que dice que no sabía sobre los niveles de pobreza de hacinamiento”, añadió.

El llamado “Acuerdo Nacional”

En relación a la reunión al denominado “Acuerdo Nacional” que convocó el Presidente Sebastián Piñera y al que no fue invitado el Partido Liberal, el parlamentario enfatizó que seguirán con el ánimo de colaborar si existe un nuevo llamado.

“Nosotros le comunicamos nuestra disposición de manera pública y también lo hicimos a través de sus ministros - Blumel y Ward - y le comunicamos que, a pesar de tener diferencias con el Gobierno, queríamos participar y ser parte de esas medidas de Estado”, explicó.

Sin embargo, añadió que posteriormente "el ministro Blumel le comunica al partido que no seremos invitados porque el Gobierno tomó la decisión de tener una conversación más reducida (pero) sinceramente no lo sé, creo que hay que preguntárselo a ellos. Igual me llama la atención que en la reunión de hoy estuvo Evópoli, que no tiene asiento en la Comisión de Hacienda, estuvo el PRI que no tiene ni asiento ni representación parlamentaria, entonces sinceramente no lo sé”.

“La verdad es que se excluyó a casi todo el Frente Amplio, pero teníamos bastantes medidas y propuestas para poner sobre la mesa, entre las cuales estaba la renta básica de emergencia, que estuviera por sobre la línea de la pobreza para garantizar un mínimo de dignidad a las familias, muy en la línea que luego los economistas junto con el Colegio Médico propusieron”, admitió el parlamentario. “Ahí hay 12 millones de dólares en un fondo que echarle mano lo antes posible en un plazo de 18 meses”, añadió.

El legislador por Arica también comentó que querían proponer un cambio en la estrategia en lo sanitario, la protección del empleo, además de las pymes, que no han tenido un acceso efectivo al crédito por parte de la banca.

"Lamentablemente teníamos muchas otras cosas que discutir y también muchas ganas de hacerlo”, dijo. No obstante, insistió en que siguen abiertos al diálogo. “Esta era la primera oportunidad en 2 meses en donde el Gobierno dejaba la arrogancia y se abría a dialogar, así que en el futuro nosotros continuaremos con nuestra disposición, ya que nosotros no estamos preocupados del Presidente, sino que lo estamos de las personas que lo necesitan y no creo que haya espacio para estas peleas artificiales entre gobierno y oposición”, finalizó.