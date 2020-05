Otra puesta en escena fallida: Gobierno se llena de críticas por mediático despliegue en entrega de cajas de alimentos

El despliegue del Gobierno de este sábado para poner el acelerador en la entrega de cajas familiares del programa “Alimentos para Chile” provocó una lluvia de críticas. Desde la oposición lamentaron la puesta en escena armada por el Ejecutivo, con muchas autoridades y televisión llegando hasta las puertas de las casas de los beneficiarios, lo que fue catalogado como un “show mediático”.

Pero no fueron los únicos que cuestionaron lo sucedido, porque voces de la sociedad civil como Miguel Yaksic, ex director del Servicio Jesuita a Migrantes, resumió así lo registrado este sábado: “Te imaginas vivir en la angustia de no proveer lo básico para tu familia. Un día tocan la puerta. Piensas ilusionado que puede ser la caja. Abres y te encuentras a 30 personas agolpadas, flashes, cámaras y autoridades sonrientes. Tu precariedad y privacidad expuesta ante todos”.

En la oposición cuestionaron con todo esta nueva puesta en escena fallida del Gobierno, que vuelve a privilegiar más la forma que el fondo de sus políticas. En un tuit, la Democracia Cristiana recordó que “el Gobierno debe tener respeto por la dignidad de las personas”. “Es vergonzoso que la entrega de las cajas de alimentos se transforme en un show comunicacional. Esta ayuda es una obligación del Estado con las familias afectadas por la crisis sanitaria. Un poco de pudor, por favor!”, señaló el partido opositor.

El timonel de la Falange, Fuad Chahín, profundizó en la crítica, señalando que “el Gobierno no puede continuar tratando de sacar provechos políticos con el hambre de tantos chilenos”, mientras su homólogo del Partido Radical, Carlos Maldonado, dijo que el Gobierno “trata ahora mediante este lamentable show de obtener un provecho de su propia ineficiencia”, aludiendo a las fallas y críticas que ha tenido el programa.

En la misma línea, el timonel PS Álvaro Elizalde, sostuvo que “parece que el Gobierno está más preocupado de las fotos que de acelerar la entrega de la ayuda”, en tanto el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró que “me parece una vergüenza que altas autoridades de Gobierno estén repartiendo cajas de alimentos violando las normas sanitarias de distanciamiento social, por un afán comunicacional”.

"Entrega lenta, fotos rápidas"

En Twitter, varios diputados también canalizaron su opinión. “Hicieron de la necesidad en medio de una crisis un show para su beneficio”, escribió el diputado frenteamplista Gabriel Boric, quien aprovechó de plantear que más que cajas, lo que se requiere en esta coyuntura es una “renta básica de emergencia por sobre línea de la pobreza y cercana al sueldo mínimo por carga familiar y basta de aprovecharse de la angustia del pueblo”.

En tanto, la diputada comunista Karol Cariola puso en duda la capacidad del Gobierno, que prometió 2,5 millones de cajas, y hasta el viernes llevaba repartidas 157 mil.

“La entrega de cajas de mercadería ha sido lenta e ineficiente, las fotos y videos del gobierno entregando las cajas, ha sido rápida y efectiva. La prioridad con esta política pública no era paliar el hambre, era permitir un despliegue comunicacional máximo desde el Gobierno”, indicó.

En la DC, el diputado Víctor Torres catalogó el episodio como una “triste frivolidad”, y sostuvo que “el sentido ético de la política hace absolutamente reprochable que una acción humanitaria se transforme en un hito publicitario, afectando con ello la dignidad de quienes hoy sufren y necesitan un apoyo estatal”.

A Contraloría

En concreto, su correligionaria Joanna Pérez, quien preside la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, instó a la Contraloría para elaborar un protocolo de entrega de ayuda, donde estas las realicen no más de 2 personas por casa, sin fotografías, salvo que las autoridades lo pidan con autorización firmada para exhibir en redes sociales y plataformas web.

"Las canastas de alimentos son un tema sensible para las personas hoy día, es el alimento y con esto no puede haber ningún aprovechamiento político, son recursos públicos y esperamos que se entreguen de manera digna y segura", añadió la diputada.

También a la Contraloría apeló el RD Giorgio Jackson, quien alertó sobre lo que ocurre en varias comunas donde actuales funcionarios de Gobierno y potenciales candidatos son rostros de la entrega de cajas de ayuda: “Redes de clientelismo y marketing político con ayudas sociales pagadas x toda la población ¿Cómo se puede prevenir/fiscalizar este aprovechamiento x quienes luego se presentarán como candidat@s? Tanto en las ayudas a nivel municipal como Gobierno Central”.