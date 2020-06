Condonación de deudas del CAE genera choque en el oficialismo: Hacienda y Educación dan portazo a propuesta de presidente RN

“Este es el minuto, en el marco de este acuerdo nacional, para zanjar este tema”. Con esta frase, el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes abogó por incluir en el marco de las tratativas que lleva en sus manos el ministro de Hacienda Ignacio Briones la condonación de las deudas universitarias del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Sin embargo, en el Gobierno no piensan como Desbordes y tanto el jefe de la billetera fiscal como el ministro de Educación Raúl Figueroa dieron un portazo a la insistencia del timonel RN.

Consultado al respecto, el ministro Briones señaló que la tarea ahora es “acotar los temas” y no incluir otras materias a la agenda de discusión del plan de emergencia. Sobre todo, porque el tiempo apremia. “Tenemos un mandato de poder cerrar este eventual acuerdo por este plan de emergencia que tiene un plazo muy acotado y se entiende por qué tiene un plazo muy acotado, más aún tras las cifras del Imacec”, indicó.

A juicio de Briones, el planteamiento de Desbordes “es muy legítimo y hay muchos temas muy valiosos”, pero la discusión debe mantenerse estructurada en los tres ejes definidos, que son proteger los ingresos de las familias, apoyar la reactivación económica y el empleo.

“Acá el sentido de urgencia, que es la clave, va a obligar a ciertos temas que son relevantes -nadie dice que no lo sean- tengan que esperar por ahora, porque si no vamos a alargar esta discusión, vamos a meter a otros actores que con justa razón van a proponer otros temas, muy legítimos y valiosos, pero van a alargar la discusión", indicó en entrevista con T13Radio.

El ministro recordó que para el tema de la condonación del CAE existe un proyecto de ley ad hoc en el Congreso, y se puede acelerar su discusión en esa instancia. "Lo fundamental acá es el sentido de urgencia de poder lograr un acuerdo sobre este plan de emergencia por la protección de los ingresos, por la reactivación económica y el empleo, porque de esa celeridad depende la calidad de vida inmediata de muchos chilenos", añadió.

A sus dichos se sumó el ministro de Educación, Raúl Figueroa. “El ministro Briones ha señalado claramente que hoy día los puntos sobre los cuales están conversando son otros, se han tomado medidas para quienes han estudiado con CAE no se vean perjudicados por la pandemia”, dijo el titular del Mineduc en entrevista con Radio Agricultura.

En este sentido, Figueroa recordó que “es bueno que la gente sepa: una persona que tiene CAE y lo tiene que estar pagando, en ningún caso paga más allá del 10% de sus ingresos. Si no tiene ingresos se suspende el pago de las cuotas, lo mismo si se acogió la Ley de Protección del Empleo y se suspendió la relación laboral. Y este año, además, se lanzó una reprogramación del CAE que permite que todas esas personas que están morosas puedan incorporarse a estos beneficios, que son la cuota que no excede el 10% y la posibilidad de suspender el pago si es que no se tiene ingreso”, agregó.