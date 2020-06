Guevara por control de cuarentenas en la RM: "No se puede tener un policía en cada esquina, esto no es una dictadura"

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió al comportamiento de la población de la Región Metropolitana en torno a las cuarentenas.

Al respecto, dijo a radio ADN que "hay mucha gente que circula porque puede hacerlo. Ayer hubo 600 mil permisos en la Comisaría Virtual. Hay gente que trabaja en medios, bancos, farmacias, supermercados, sector público y eso suma va a sumar más de un millón entre los que solicitan permisos. Pensar que esto va a ser el desierto de Atacama, es una ilusión".

Dicho esto, también reconoció que “hay gente muy irresponsable que incumple la cuarentena” y que por ende “hay que seguir fiscalizando, porque todavía tenemos irresponsables que incumplen la cuarentena”.

"Hay también niveles de responsabilidad, que tienen que ver muchas veces con la propia cultura, que obviamente hacen más difíciles que en otros la cuarentena", analizó.

Sobre el control en la RM, Guevara dijo que “usted no puede tener un policía en cada esquina, un militar en cada plaza o un PDI en cada manzana. Esto no es una dictadura, no tenemos Fuerzas Militares para reprimir a la población".