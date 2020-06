Como si el Congreso fuera un buzón: Paulsen asume que “ninguno de los presidentes (del Congreso) sabía” del anuncio del comité de expertos de Piñera

El anuncio formulado el lunes por el Presidente de la República Sebastián Piñera de instalar un comité de expertos para revisar la forma en que opera el Congreso en materia de admisibilidades de proyectos de ley, sigue dividiendo las aguas entre la administración Piñera y el Legislativo, y revela toda la falta de tacto político de Palacio en plena pandemia.

La escasa consideración de La Moneda hacia el Congreso quedó reflejada en las palabras del presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), quien confesó -en entrevista con La Tercera- haberse sentido “sorprendido”, porque en ningún momento La Moneda les avisó, ni a él como titular de la Cámara ni a Adriana Muñoz como presidenta del Senado sobre esta intempestiva propuesta.

“Ninguno de los presidentes sabía, claramente que nos toma por sorpresa. Hubiera sido diferente si el Presidente nos hubiese convocado antes y nos hubiese contado su planteamiento. Siempre vamos a estar abiertos, porque el Ejecutivo tiene un rol colegislador, por lo que hubiéramos entendido cuál era la iniciativa”, comentó sobre la nula comunicación de La Moneda.

“Siempre tenemos que estar abiertos a debatir las diferentes leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico. No tengo ningún problema, pero me hubiera gustado que lo hiciéramos en conjunto o haber perfeccionado la mesa que teníamos”, añadió.

Paulsen aludió así a que en el Congreso habían constituido con el exministro secretario general de la Presidencia Felipe Ward y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, “una mesa tripartita para ir mejorando nuestras formas de declarar admisibilidades o inadmisibilidades”.

“Desde que asumí, hemos sido superclaros de que vamos a respetar la Constitución. Y así lo hemos venido haciendo. Establecimos una nueva forma de generar informes de inadmisiblidad o admisibilidad. Y claramente es la sala la soberana, la que determina si un proyecto es admisible”, añadió.

La sala de la corporación es “la soberana”

Paulsen, lejos de retroceder en su rechazo a la propuesta presidencial, insistió en desmarcarse de la polémica fórmula lanzada a la mesa por La Moneda bajo el argumento de que la sala de la corporación es “la soberana” para determinar si un proyecto de ley es admisible o no.

En tal sentido, el presidente de la Cámara insistió en que la forma en que hoy se declaran las admisibilidades es la correcta, y añadió que existen las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones en que hay dudas, incluidos los recursos al Tribunal Constitucional.

“Nosotros cumplimos nuestro trabajo como mesa, pero no solo existe una irresponsabilidad de quien presenta una moción inconstitucional, sino que también existe una irresponsabilidad de aquel que, sabiendo que es inadmisible, no recurre al Tribunal Constitucional (…) La irresponsabilidad es de todos: de los legisladores que, sabiendo que son inconstitucionales, lo presentan. Y también de los parlamentarios y del gobierno que, creyendo que lo son, no recurren al TC. Y en eso todos hemos cometido errores”, sostuvo.

Además, remarcó que el tema de las inadmisibilidades no es problema de un sector político. “Hemos visto mociones inadmisibles de todos los sectores políticos. Yo tenía la impresión y el convencimiento de que el posnatal de emergencia era inadmisible, pero Marcelo Díaz, con quien conversamos, tiene el convencimiento de que sí es admisible. Entonces, tengo que respetar esa diferencia de opinión. Y quien lo zanja no vamos a ser nosotros… Eso no implica que el diputado Díaz sea populista. Él tiene una visión diferente, que es la misma visión que tenía la presidenta del Senado. Estas son las reglas de la democracia. Y ahí están los recursos para todos quienes quieran ocuparlos”, indicó.